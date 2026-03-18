أمير الجزار : قرارات الحكومة في توقيتها الصحيح .. وإجراءات استباقية لمواجهة أزمة طاقة محتملة

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة جاءت في توقيت مناسب، باعتبارها إجراءات احترازية ضرورية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة واحتمالات تصاعد أزمة الطاقة.

وأوضح الجزار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تستعد لفترة صعبة، ما يتطلب التحرك المبكر لتقليل الضغوط على موارد الطاقة، مشيرًا إلى أن وقف إنارة الإعلانات ليلًا خطوة مهمة ستسهم في خفض استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

وأضاف أن قرار غلق المحال والمولات في التاسعة مساءً يُعد إجراءً منضبطًا ومطبقًا في العديد من دول العالم، لافتًا إلى أن تقليل ساعات العمل الليلية سيساعد بشكل كبير في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة يتمثل في ملف الغاز، خاصة مع تأثر الإمدادات العالمية نتيجة التوترات الحالية بسبب الحرب الإيرانية، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر مع الموارد المتاحة.

وأكد أن الحكومة اتخذت خطوة استباقية صحيحة، في ظل عدم وضوح مدة الأزمة أو مسارها، مشددًا على أن هذه الإجراءات قد تكون بداية لسلسلة من القرارات إذا استمرت الأوضاع الراهنة.

كما أكد الجزار على أهمية تجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، معربًا عن أمله في عدم اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة مثل زيادة أسعار الخدمات، وأن تمر الأزمة بسلام دون تصعيد إضافي.

وجدير بالذكر تاكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تم تشكيل اللجنة المركزية للأزمة لمناقشة تداعيات الحرب وتأثيرها على الدولة مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع تحديد موعد إنهاء الحرب.

ودعا رئيس الوزراء الإعلام أن يرصد تداعيات الحرب وتأثيرها علي التضخم وارتفاع الأسعار في مصر وجميع الدول مشيرا إلي أن الدولة اتخذت قرارات لتخفيف تأثير الحرب علي المواطن.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الطاقة للمصريين لافتا إلى أن قبل الحرب كان الغاز ٥٦٠ مليون دولار شهريا واليوم مليار و٦٥٠ مليون جنيه مشيرا إلي أن سعر برميل النفط ارتفاع من ٦٩ دولارا الي ١٠٨.٥ وذلك بعد استهداف عدد من مصفات البترول في بعض الدول .

وأضاف رئيس الوزراء أن سعر زيت الخام ارتفع ٥٠ % وبشأن السولار أكد أنه قبل الحرب كان سعره ٦٦٥ دولار لطن السولار اليوم ١٦٠٤ دولارات .