مجلس الوزراء يتابع تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة بالموازنة العامة

تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026؛ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.

واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وتضمنت الضوابط كذلك، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا "الأجور وتعويضات العاملين" إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.

ونصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، وأنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، أشارت الضوابط الى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.

أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

مي عمر

مي عمر : الأرقام لا تكذب ومسلسل الست موناليزا تصدر المركز الأول عالميًا

اسامة الهادي

مع غادة عادل.. أسامة الهادي يخوض أولى تجاربه السينمائية بفيلم فاميلي بيزنس

علي صبحي

ناقد: علي صبحي قدم في " عرض وطلب" أفضل أدواره الفنية

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد