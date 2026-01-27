قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس يوم.. غطاء سحابي يغطي غرب البلاد وأمطار على هذه المناطق خلال ساعات

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية لخرائط الطقس، التي تشير إلى وجود غطاء سحابى على غرب البلاد يصاحبه سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ويزداد شدة الأمطار مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

رمال مثارة تضرب السواحل والصحراء الغربية

وتظهر الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ممتدة إلى البحر المتوسط  تتدهور معها الرؤية الأفقية وقد تصل إلى أقل من ١٠٠٠ متر.

ومن المتوقع أن تمتد الرمال، خلال الطقس اليوم، إلى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت.

وحذرة الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم، تقريرًا حول نشاط الرياح المصحوبة بالرمال والأتربة، الذي شهدها طقس البلاد، خلال يناير الجاري 2026.

يناير أكثر الأشهر نشاط للرياح

وأوضحت الهيئة، أن طقس البلاد شهد خلال شهر يناير 2026 نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات إلى أقل من 500 متر وأيضاً تكون للأتربة العالقة التى تنخفض معها الرؤية بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أنه قد يتعجب البعض من حدوث مثل هذه الظواهر في هذا التوقيت من العام، حيث يُعرف فصل الربيع بكونه الموسم الأكثر تعرضًا لمثل هذه الحالات، إلا أن حدوثها شتاءً ليس بالأمر الغريب أو غير المسبوق.

وتابعت الأرصاد، تحليلها لظاهرة نشاط الرياح المتكررة، قائلة:"فقد تكررت حالات نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ووصلت أحيانًا إلى حد العواصف الترابية خلال شهر يناير في أعوام سابقة، وتسببت حينها في تراجع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

تاريخ العواصف الترابية في شهر يناير 

ومن أبرز الأمثلة التي تثبت صحة ذلك، في  السنوات الماضية:

يناير 2019: تعرضت البلاد لعاصفة ترابية على القاهرة الكبرى، وانخفضت الرؤية إلى نحو 200 متر.
يناير 2018: تعرضت البلاد لرمال مثارة، حيث سجلت الرؤية على القاهرة الكبرى 1000 متر، وعلى مطروح 800 متر نتيجة عاصفة ترابية.
يناير 2016: شهدت البلاد رمال مثارة أدت إلى انخفاض الرؤية إلى 1000 متر.
يناير 2015: كان هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة مع تراجع الرؤية إلى 1000 متر.
وتشير التوقعات اليوم إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة اليوم على أغلب الأنحاء، قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

