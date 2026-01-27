أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5837 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6810 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7782 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54480 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 27 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.14 جنيه

سعر الشراء: 47.00 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.88 جنيه

سعر الشراء: 55.72 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.43 جنيه

سعر الشراء: 64.23 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.57 جنيه

سعر الشراء: 12.53 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.83 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه



وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى عدة تغيرات جوية مهمة ستحدث خلال الأيام القادمة.



تفاصيل حالة الطقس الحالية:

أشارت غانم خلال صباح الخير يا مصر إلى أن البلاد تأثرت بـ كتل هوائية صحراوية، مما أدى إلى نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في معظم المناطق.

تدهور الرؤية الأفقية

أوضحت غانم أن نشاط الرياح تسبب في تدهور الرؤية الأفقية، حيث وصلت إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق مثل المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المرتفعة:

الطقس شهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة 24 درجة مئوية.

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية:



انقلاب جوي:

كشفت منار غانم عن انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمقدار 4 درجات لتسجل العظمى في القاهرة 20 درجة مئوية.



نشاط الرياح مستمر:

الرياح ستستمر في نشاطها، حيث ستكون سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ويستمر في إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.



اضطراب الملاحة البحرية

البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج لتصل لأكثر من 3.5 متر.



فرص الأمطار

توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

أمطار خفيفة: يتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق الوجه البحري وشرق البلاد، وقد تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى.



متى يتحسن الطقس؟

أشارت غانم إلى أن الرياح ستتحول لتصبح قادمة من البحر، مما سيقلل من نسبة الأتربة، وستستمر درجات الحرارة في الانخفاض.