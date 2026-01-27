قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

 

الذهب
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5837 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6810 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7782 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54480 جنيها.

اسعار الذهب اليوم


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 27 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.14 جنيه
سعر الشراء: 47.00 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.88 جنيه

سعر الشراء: 55.72 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.43 جنيه

سعر الشراء: 64.23 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.57 جنيه

سعر الشراء: 12.53 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.83 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه


وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى عدة تغيرات جوية مهمة ستحدث خلال الأيام القادمة.


تفاصيل حالة الطقس الحالية:
أشارت غانم خلال صباح الخير يا مصر إلى أن البلاد تأثرت بـ كتل هوائية صحراوية، مما أدى إلى نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في معظم المناطق.

تدهور الرؤية الأفقية
أوضحت غانم أن  نشاط الرياح تسبب في تدهور الرؤية الأفقية، حيث وصلت إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق مثل المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المرتفعة:
الطقس شهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في القاهرة 24 درجة مئوية.

انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية:


انقلاب جوي: 
كشفت منار غانم عن انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمقدار 4 درجات لتسجل العظمى في القاهرة 20 درجة مئوية.


نشاط الرياح مستمر: 
الرياح ستستمر في نشاطها، حيث ستكون سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ويستمر في إثارة الرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.


اضطراب الملاحة البحرية
البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج لتصل لأكثر من 3.5 متر.


فرص الأمطار
توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

أمطار خفيفة: يتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق الوجه البحري وشرق البلاد، وقد تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى.


متى يتحسن الطقس؟
أشارت غانم إلى أن الرياح ستتحول لتصبح قادمة من البحر، مما سيقلل من نسبة الأتربة، وستستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

الدولار أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية سعر جرام سعر جرام الذهب أسعار الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: جائزة التميز الحكومي تعزز ثقافة الابتكار وتعيد الاعتبار للخدمة العامة

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

صورة تعبيرية

كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات المستهلكين؟

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد