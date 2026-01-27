كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة

في ظل التقلبات في العالم، تستمر أسعار الذهب في الارتفاع بشكل ملحوظ.

وهذا ما يجعل العديد من يتساءلون عن الأسباب وراء هذا الارتفاع وما إذا كان سيستمر في المستقبل القريب.

ونستعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى تصريحات رئيس شعبة الذهب والمجوهرات التي تكشف عن العوامل المؤثرة في حركة السوق المحلي والعالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: 7760 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21: 6790 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: 5820 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 54320 جنيهًا

سعر الذهب عالميًا: 5088 دولارًا للأوقية

تصريحات رئيس شعبة الذهبزيادة الطلب على الذهب

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن زيادة الطلب على المعدن الأصفر تتجاوز المعروض.

وأوضح أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على شراء الذهب بشكل أكبر من بيعه، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

ارتباط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية

كما شدد ميلاد على أنه لا صحة لما يُثار حول ارتفاع أسعار الذهب في مصر مقارنةً بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار محليًا مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري.

تذبذب الأسعار في السوق المحلي

وأضاف ميلاد أن التغيرات في أسعار الذهب محليًا قد تكون سريعة، حيث يمكن أن تشهد الأسعار زيادات أو تراجعات طفيفة نتيجة عوامل العرض والطلب. وأوضح أن هذه التغيرات لا تتجاوز في معظم الحالات 20 جنيهًا للجرام الواحد.

الفروق السعرية في السوق المحلي

أكد رئيس شعبة الذهب أنه في الوقت الحالي لا توجد فروقات كبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية. كما أوضح أن الارتفاع في الأسعار ليس ناتجًا عن زيادة التضخم في مصر، بل هو نتيجة عوامل أخرى أبرزها تزايد الطلب المحلي الذي يفوق العرض.

أزمات الغش في سوق الذهب

علق هاني ميلاد على قضية سقوط إحدى شبكات الغش في الذهب والفضة في محافظة الإسكندرية، حيث أشار إلى أن الواقعة تتعلق على الأرجح بفضة مستوردة من الخارج وغير مدموغة، وليست غشًا في معدن الذهب أو الفضة ذاتهما.

التحقق من سلامة المشغولات

نصح ميلاد المواطنين بالتأكد من صحة المشغولات الذهبية من خلال الحصول على فاتورة معتمدة تحتوي على كافة بيانات المشغولات مثل النوع والعيار والمواصفات. وأضاف أن الفاتورة تمثل الضمان القانوني للمواطنين في حال وجود أي شبهة أو خلاف بشأن المنتج.

توقعات بارتفاع الأسعار

توقع هاني ميلاد أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للعديد من العوامل المؤثرة على السوق المحلي والعالمي. كما أكد أن هذا الارتفاع سيظل مدعومًا بالطلب المتزايد من المواطنين الذين يعتبرون الذهب ملاذًا آمنًا في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

نصيحة للمواطنين

وفي النهاية، نصح ميلاد المواطنين الراغبين في شراء الذهب أو الفضة بالتعامل مع التجار المعروفين والموثوقين، والابتعاد عن الأماكن التي لا توفر فواتير رسمية لضمان حقهم في حال حدوث أي مشكلات.