قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

الريال الإيراني
الريال الإيراني
أ ش أ

 انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد، ليبلغ سعر الصرف نحو مليون وخمسمائة ألف ربال إيراني مقابل دولار أمريكي واحد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسابيع من اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد على خلفية التراجع الحاد في قيمة الريال، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأظهرت بيانات عدة مواقع إيرانية متخصصة في متابعة أسعار الصرف أن الريال الإيراني فقد نحو 5% من قيمته منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد انطلاق احتجاجات قد بدأت في 28 ديسمبر الماضي بطهران بسبب الضغوط المعيشية، قبل أن تتوسع سريعًا إلى مناطق مختلفة من البلاد، وتتحول إلى أخطر أزمة تواجه الحكومة الإيرانية، مع تصاعد مطالب المحتجين بإحداث تغيير سياسي، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وفي خضم الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن تنفيذ إصلاحات في منظومة الدعم، تضمنت إلغاء أسعار الصرف التفضيلية المخصصة للمستوردين، واستبدالها بتحويلات نقدية مباشرة للمواطنين بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية للسلع الأساسية، ودافع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عن هذه الخطوة، مؤكدًا أن الفساد ساهم في فشل قدرة نظام الأسعار التفضيلية على كبح التضخم، وأن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف.

ورغم ذلك، واصلت معدلات التضخم صعودها، حيث أظهرت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي للأسر بلغ نحو 60% خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 19 يناير، ما يعكس استمرار الضغوط على مستويات المعيشة.

وفي الوقت نفسه، تعرض الاقتصاد الرقمي الإيراني لضربة قوية نتيجة انقطاع الإنترنت المفروض منذ 8 يناير ولا يزال قائمًا إلى حد كبير، وهو ما أثر سلبًا على أنشطة التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وقال متحدث باسم الحكومة إن السلطات تفضل إتاحة الإنترنت بشكل كامل، إلا أن "الاعتبارات الأمنية" تفرض استمرار القيود في الوقت الراهن.

سعر الصرف دولار أمريكي ربال إيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

المزيد