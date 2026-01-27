تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر.. شبورة مائية وأمطار واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 28 يناير.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون خلال الفترة من الساعة الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء، وصولًا إلى مناطق من شمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة يوم الأربعاء 28 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من السواحل، تشمل العلمين، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، مع تسجيل سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3.5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل محافظة القاهرة 20 درجة مئوية للعظمى و11 درجة للصغرى. وفي محافظة الإسكندرية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 19 درجة، بينما تسجل الصغرى 10 درجات مئوية.

أما محافظة المنيا، فتسجل 21 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى. وفي محافظة أسيوط، تبلغ درجة الحرارة العظمى 21 درجة، بينما تسجل الصغرى 8 درجات مئوية.