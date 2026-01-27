قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
آية التيجي

في خطوة غير مسبوقة في عالم السياحة الفضائية، أعلنت شركة GRU Space الأمريكية، وهي شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا، عن فتح باب الحجز لأول فندق في العالم يتم إنشاؤه على سطح القمر، على أن يبدأ تشغيله بعد عام 2032، مقابل مبلغ تأمين يتراوح بين 250 ألف دولار ومليون دولار للحجز المبدئي.

بدء الحجوزات ومؤسس المشروع

وأوضحت الشركة أنها بدأت استقبال طلبات الحجز في منتصف يناير 2026، ويقود المشروع سكايلر تشان، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وخريج حديث من جامعة بيركلي، متخصص في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، ويتمتع بعلاقات مهنية مع عدد من الشركات التقنية الكبرى، ما يعزز فرص تنفيذ المشروع، وفقًا لما أورده موقع TechEBlog.

تصميم الفندق القمري

وبحسب ما أعلنته الشركة، سيقيم النزلاء داخل وحدات سكنية قابلة للنفخ تتسع في مرحلتها الأولى لأربعة أشخاص فقط، ويعتمد التصميم على:
ـ هياكل محكمة الإغلاق عالية المتانة

ـ أقمشة مقاومة للظروف القاسية

ـ دروع خاصة للحماية من النيازك الدقيقة

ـ أنظمة متطورة لمقاومة الإشعاع والتقلبات الحرارية

ـ أنظمة دعم حياة متكاملة تضمن بيئة آمنة وصالحة للإقامة البشرية

مراحل تنفيذ المشروع

وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل متتابعة، تبدأ بـ:
عام 2029: إطلاق أول مهمة قمرية تجريبية بحمولة صغيرة تزن نحو 10 كيلوجرامات، لاختبار التقنيات الأساسية، مثل: الهياكل القابلة للنفخ وإمكانية تحويل تربة القمر إلى مواد بناء صلبة.

وفي عام 2030 انطلقت المهمة الثانية بمنصة أكبر، يتم تثبيتها داخل حفرة قمرية، لتوسيع نطاق التجارب وتطوير الحلول الهندسية.

وفي عام 2032 كان هبوط الفندق كامل التجهيزات على سطح القمر باستخدام مركبة هبوط ثقيلة، ليصبح جاهزًا لاستقبال الزوار.

مواد بناء من تربة القمر

وتخطط الشركة لإضافة غلاف خارجي قوي للفندق، مصنوع من طوب يُنتج في الموقع باستخدام مزيج من تربة القمر والجيوبوليمرات، بهدف تعزيز الحماية والاستدامة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأرضية.

التوافق مع خطط ناسا

وتتوافق رؤية شركة GRU Space مع أهداف وكالة ناسا الرامية إلى إنشاء قاعدة قمرية دائمة بحلول نهاية العقد الحالي، رغم تأكيد الشركة أن مشروعها يتم بشكل مستقل عن الوكالة.

