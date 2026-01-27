فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

في خطوة غير مسبوقة في عالم السياحة الفضائية، أعلنت شركة GRU Space الأمريكية، وهي شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا، عن فتح باب الحجز لأول فندق في العالم يتم إنشاؤه على سطح القمر، على أن يبدأ تشغيله بعد عام 2032، مقابل مبلغ تأمين يتراوح بين 250 ألف دولار ومليون دولار للحجز المبدئي.

بدء الحجوزات ومؤسس المشروع

وأوضحت الشركة أنها بدأت استقبال طلبات الحجز في منتصف يناير 2026، ويقود المشروع سكايلر تشان، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وخريج حديث من جامعة بيركلي، متخصص في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، ويتمتع بعلاقات مهنية مع عدد من الشركات التقنية الكبرى، ما يعزز فرص تنفيذ المشروع، وفقًا لما أورده موقع TechEBlog.

تصميم الفندق القمري

وبحسب ما أعلنته الشركة، سيقيم النزلاء داخل وحدات سكنية قابلة للنفخ تتسع في مرحلتها الأولى لأربعة أشخاص فقط، ويعتمد التصميم على:

ـ هياكل محكمة الإغلاق عالية المتانة

ـ أقمشة مقاومة للظروف القاسية

ـ دروع خاصة للحماية من النيازك الدقيقة

ـ أنظمة متطورة لمقاومة الإشعاع والتقلبات الحرارية

ـ أنظمة دعم حياة متكاملة تضمن بيئة آمنة وصالحة للإقامة البشرية

مراحل تنفيذ المشروع

وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل متتابعة، تبدأ بـ:

عام 2029: إطلاق أول مهمة قمرية تجريبية بحمولة صغيرة تزن نحو 10 كيلوجرامات، لاختبار التقنيات الأساسية، مثل: الهياكل القابلة للنفخ وإمكانية تحويل تربة القمر إلى مواد بناء صلبة.

وفي عام 2030 انطلقت المهمة الثانية بمنصة أكبر، يتم تثبيتها داخل حفرة قمرية، لتوسيع نطاق التجارب وتطوير الحلول الهندسية.

وفي عام 2032 كان هبوط الفندق كامل التجهيزات على سطح القمر باستخدام مركبة هبوط ثقيلة، ليصبح جاهزًا لاستقبال الزوار.

مواد بناء من تربة القمر

وتخطط الشركة لإضافة غلاف خارجي قوي للفندق، مصنوع من طوب يُنتج في الموقع باستخدام مزيج من تربة القمر والجيوبوليمرات، بهدف تعزيز الحماية والاستدامة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأرضية.

التوافق مع خطط ناسا

وتتوافق رؤية شركة GRU Space مع أهداف وكالة ناسا الرامية إلى إنشاء قاعدة قمرية دائمة بحلول نهاية العقد الحالي، رغم تأكيد الشركة أن مشروعها يتم بشكل مستقل عن الوكالة.