قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

قرص بالعجوة طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم

مرض الكبد الدهني الأيضي

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولةالتدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

علاج الاكتئاب مشروب خارق لعلاج الاكتئاب والقلق

القرنفل

لن تتوقع ماذا يحدث عند استخدام القرنفل للشعر

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البنيتحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

فندق على سطح القمرفندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

ياسمين الخطيب

لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجالالقرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات ياسمين الخطيب سطح القمر فندق إقامة سياحية فضائية فيروس نيباه تناول الموز علاج الاكتئاب والقلق التدخين الجلطات أمراض القلب الرياضة مرض كبدي قرص بالعجوة والسمسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد