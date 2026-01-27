يعد القرص بالعجوة والسمسم من الاكلات التراثية الشهيرة التى توراثتها الأجيال ويمكن تناولها بجانب العديد من المشروبات.

نعرض لكم طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

3 كوب دقيق

½ كوب لبن

ماء للعجن

½ كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

للحشو:

عجوة

زبدة

ماء

للوجه:

ماء

سمسم محمص

طريقة عمل قرص بالعجوة

في بولة كبيرة أو في العجان الكهربائي ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت واللبن والماء واعجنيهم جيدا.

غطى العجينة واتركيها حتى تتخمر ثم رشي الرخامية بالدقيق وافرد عليها العجينة بالنشابة وشكليها شرائح.

في بولة اخرى اخلطى العجوة مع الماء والزبدة فى إناء على النار.

قلبي كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس.

يترك الخليط ليهدأ ثم احشي به العجينة وتغلق العجينة على الحشو وتشكل حلقات.

شرطى من الأطراف أو شكليها كيفما تريدين.

يمكن أن تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى ورصيها في صينية.

ادهني الوجه بالماء ورشي السمسم وادخليه الفرن حتى النضج.