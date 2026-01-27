قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
مرأة ومنوعات

طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم

قرص بالعجوة
قرص بالعجوة
اسماء محمد

يعد القرص بالعجوة والسمسم من الاكلات التراثية الشهيرة التى توراثتها الأجيال ويمكن تناولها بجانب العديد من المشروبات.

نعرض لكم طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

 3 كوب دقيق

 ½ كوب لبن

 ماء للعجن

 ½ كوب زيت

 ملعقة كبيرة خميرة فورية

 ملعقة صغيرة سكر

 رشة ملح

للحشو:

 عجوة

 زبدة

 ماء

للوجه:

 ماء

سمسم محمص

طريقة عمل قرص بالعجوة

في بولة كبيرة أو في العجان الكهربائي ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت واللبن والماء واعجنيهم جيدا.

غطى العجينة واتركيها حتى  تتخمر ثم رشي الرخامية بالدقيق وافرد عليها العجينة بالنشابة وشكليها شرائح.

في بولة اخرى اخلطى العجوة مع الماء والزبدة فى إناء على النار.

قلبي كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس. 

يترك الخليط ليهدأ ثم احشي به العجينة وتغلق العجينة على الحشو وتشكل حلقات.

شرطى من الأطراف أو شكليها كيفما تريدين.

يمكن أن تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى ورصيها في صينية. 

ادهني الوجه بالماء ورشي السمسم وادخليه الفرن حتى النضج. 

