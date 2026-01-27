قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحديات صعبة أمام شركات السيارات الأوروبية للانتشار في السوق الهندية رغم اتفاق التجارة

أ ش أ

رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند، اليوم الثلاثاء، إلا أن خبراء يرون أن شركات السيارات الأوروبية ستواجه صعوبات كبيرة في اختراق السوق الهندية، في ظل منافسة محلية قوية، وحساسية المستهلكين للأسعار، واستمرار العوائق التنظيمية والضريبية، ما يحد من المكاسب المتوقعة للقطاع على المدى القريب.

ووقع الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية، اليوم، تتضمن خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي إلى 40% بدلاً من مستويات تصل إلى 110% في أكبر انفتاح حتى الآن للسوق الهندية الضخمة أمام شركات مثل فولكسفاجن ورينو.

وقال الخبراء، وفق منصة ياهو فايننس، هذه الخطوة لا تمثل سوى افتتاح جزئي للسوق، في ظل هيمنة العلامات المحلية والمنافسين الأسيويين، وعلى رأسهم سوروكي موتور وهيونداي، إلى جانب الطرازات الأكثر مبيعًا مثل ماروتي.

وقال ستيفان برانزل، من مركز أبحاث السيارات الألماني (CAM)، "هذه مجرد بداية عندما تتحدث عن صادرات أوروبا إلى الهند، فإنها تتركز أساسا في السيارات الفاخرة أما سوق الكميات الكبيرة، فهو أكثر صعوبة".

وأضاف أن شركات مثل سوزوكي و هيونداي تمكنتا من فهم طبيعة السوق الهندية بشكل أفضل، موضحاً أن المستهلك الهندي يبحث عن سيارات رخيصة موثوقة، ومستقره، في حين ظلت سيارات مجموعة فولكسفا عن مرتفعة السعر نسبيا مقارنة بالمنافسين.

وتشير بيانات صناعة السيارات الهندية إلى أن حصة الشركات الأوروبية لا تتجاوز 3% من سوق السيارات في الهند، في وقت تهيمن فيه سوزوكي موتور والعلامات المحلية مثل ماهيندرا وتانا على نحو ثلثي السوق.

و الهند ثالث أكبر صناعة سيارات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، إلا أن سوقها المحلية، التي تبلغ نحو 4.4 ملايين سيارة سنويا، لعد من أكثر الأسواق حماية، مع رسوم جمركية حالية تتراوح بين 70% و 110% على السيارات المستوردة

وقال متحدث باسم مجموعة فولكسفاجن المالكة لعلامات أودي وبورشه وسكودا، إن الهند تمثل سوقا نامية ذات أهمية استراتيجية كبيرة مؤكدا أن المجموعة سنقيم الأثر التجاري للاتفاقية، وأشارت مرسيدس بنز إلى أن خفض الرسوم سيعزز فرص الشركات من الجانبين.

الاتحاد الأوروبي اختراق السوق لأسعار

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا... والصغرى بالقاهرة 11

وزير الزراعة ونقيب الفلاحين

بعد اجتماعه بوزير الزراعة.. نقيب الفلاحين: وداعا لظاهرة الكلاب الضالة

وزيرة التنمية المحلية

بدء التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بتكلفة 21.8 مليون جنيه

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

