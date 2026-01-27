قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
تحقيقات وملفات

مبادرات بأسعار رمزية تشعل الإقبال على أجنحة هيئة الكتاب في معرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

يستمر العرس الثقافي المصري في فتح أبوابه للزائرين في سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يشهد حضورًا لافتًا محققًا أرقامًا قياسية جديدة في عدد الزائرين، إذ يتوجه الجمهور باستمرار إلى أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب وباقي أجنحة قطاعات وزارة الثقافة، التي تضم مجموعة كبيرة من الإصدارات في شتى مجالات المعرفة، في ظل مبادرات أطلقها وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ويأتي في مقدمتها مشروع «مكتبة في كل بيت»، ليكون البذرة الأولى لمن لا يملك مكتبة في منزله، في إطار دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وتحقيق العدالة الثقافية التي أطلقتها القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030.
وشهدت أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب والجهات الحكومية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتوافدًا مستمرًا من مختلف الفئات العمرية، مع دخول المعرض أيامه الذروية، ويأتي هذا الزخم مدفوعًا بتقديم إصدارات نوعية بأسعار مخفضة، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية، وبما يضمن وصول الكتاب إلى كل يد.

«مكتبة لكل بيت».. فكرة اقتصادية ببُعد ثقافي

تصدرت مبادرة «مكتبة لكل بيت»، المتمثلة في حقيبة الكتب المخفضة، المشهد الثقافي هذا العام، حيث لاقت استحسانًا واسعًا من الزوار، وتعتمد فكرة المبادرة على تقديم مجموعة مختارة من الكتب، تصل إلى نحو 20 كتابًا، في حزمة واحدة بأسعار رمزية، بما يتيح للأسر المصرية بناء مكتبة منزلية متكاملة بأقل التكاليف.


ويرى بعض الزائرين أن هذه المبادرة تمثل حلًا اقتصاديًا وعمليًا ذكيًا؛ فهي من ناحية تتيح الكتب للطبقات المتوسطة والأقل دخلًا في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الورق والطباعة، ومن ناحية أخرى تسهم في الترويج لإصدارات وزارة الثقافة من الإنتاج الفكري الذي يتناسب مع جميع أفراد الأسرة المصرية، من الأطفال واليافعين إلى الكبار.

ولم يقتصر الإقبال على الكتب الفردية، بل شهدت «المجموعات الكاملة» والسلاسل التراثية إقبالًا غير مسبوق، خاصة إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار المعارف.
وتبرز سلاسل مثل «وصف مصر»، وموسوعات «المرأة عبر العصور»، ومجموعات التاريخ التي توثق «الحملة الفرنسية»، بوصفها من أكثر الإصدارات مبيعًا.
وأكد زوار المعرض أن إتاحة هذه المجلدات الضخمة في سلاسل مجمعة وميسرة تسهم في الحفاظ على «اتزان الصورة الثقافية المصرية»، وحماية الهوية الوطنية عبر ربط الأجيال الجديدة بتاريخهم الموثق.
ويجمع عدد من المثقفين المشاركين في المعرض على أن الدور الذي تلعبه دور النشر الحكومية حاليًا هو دور «إنقاذي» لحركة القراءة، إذ تسعى هذه الهيئات إلى توفير بدائل متاحة للجمهور الذي قد تعجزه الأسعار المرتفعة التي يشهدها قطاع النشر.


ويؤكد استمرار هذا التوافد أن المعدن الحقيقي للقارئ المصري لا يتأثر بالأزمات، بل يبحث دائمًا عن النور في صفحات الكتب، خاصة عندما تتوافر المبادرات التي تدرك احتياجاته الحقيقية وتخاطب عقله وجيبه في آن واحد.
ويتجسد هذا المشهد في أيدي القرّاء وهم يحملون أكياس الكتب والكراتين، في ظل توفير المعرض لخدمة البريد المصري لإيصال الكتب إلى أي مكان داخل مصر، حتى أثناء فترة انعقاده، بما يسهل عمليات الشراء والتوزيع والتوصيل في خدمات لافتة.
ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

