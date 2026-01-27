ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

أثار تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد حديثه عن احتمال اتخاذ العراق قراراً بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على مستقبل البلاد.

وقال ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إنه سمع أن “دولة العراق العظيمة” قد تتجه إلى خيار وصفه بالسيئ للغاية، في إشارة إلى عودة المالكي إلى السلطة.





وأوضح ترامب أن التجربة السابقة للمالكي في الحكم أدت، بحسب وصفه، إلى انحدار العراق نحو الفقر والفوضى الشاملة، معتبراً أن سياساته وأيديولوجيته كانت سبباً مباشراً في تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية آنذاك.

وشدد على أنه لا ينبغي السماح بتكرار هذا السيناريو مرة أخرى، لما يحمله من مخاطر كبيرة على استقرار العراق ومستقبله.





وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الولايات المتحدة لن تعود لتقديم أي مساعدات للعراق في حال إعادة انتخاب المالكي، مؤكداً أن غياب الدعم الخارجي سيحرم البلاد من أي فرصة حقيقية للنجاح أو الازدهار أو حتى تحقيق الحد الأدنى من الحرية.





واختتم ترامب تصريحه بدعوة مباشرة للعراقيين بضرورة العمل على “جعل العراق عظيمًا من جديد”، في رسالة حملت لهجة تحذيرية قوية وتدخلاً سياسياً أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط العراقية والإقليمية، خاصة في ظل الحساسية المرتبطة بالتدخلات الخارجية في الشأن العراقي



