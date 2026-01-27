قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية
ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية
ملك ريان

أثار تصريح للرئيس الأمريكي  دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد حديثه عن احتمال اتخاذ العراق قراراً بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على مستقبل البلاد.

 وقال ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إنه سمع أن “دولة العراق العظيمة” قد تتجه إلى خيار وصفه بالسيئ للغاية، في إشارة إلى عودة المالكي إلى السلطة.


 

وأوضح ترامب أن التجربة السابقة للمالكي في الحكم أدت، بحسب وصفه، إلى انحدار العراق نحو الفقر والفوضى الشاملة، معتبراً أن سياساته وأيديولوجيته كانت سبباً مباشراً في تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية آنذاك. 

وشدد على أنه لا ينبغي السماح بتكرار هذا السيناريو مرة أخرى، لما يحمله من مخاطر كبيرة على استقرار العراق ومستقبله.


 

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الولايات المتحدة لن تعود لتقديم أي مساعدات للعراق في حال إعادة انتخاب المالكي، مؤكداً أن غياب الدعم الخارجي سيحرم البلاد من أي فرصة حقيقية للنجاح أو الازدهار أو حتى تحقيق الحد الأدنى من الحرية.


 

واختتم ترامب تصريحه بدعوة مباشرة للعراقيين بضرورة العمل على “جعل العراق عظيمًا من جديد”، في رسالة حملت لهجة تحذيرية قوية وتدخلاً سياسياً أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط العراقية والإقليمية، خاصة في ظل الحساسية المرتبطة بالتدخلات الخارجية في الشأن العراقي


 

ترامب امريكا تحذير عاجل عواجل

