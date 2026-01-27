مع تصدير 67 ألف طن .. الزراعة : إنتاج 7.1 مليون طن طماطم

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الطماطم الطازجة والمجففة بمحافظة الإقصر تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الطماطم في مصر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية المحاصيل "كروب لايف مصر" وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي والتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر.

وجاءت ورشة العمل في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال التدريب والإرشاد.



وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، أن الهدف الرئيسي من تنظيم ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري الطماطم بمحافظة الأقصر لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، ويأتي تنظيم هذه الورشة التدريبية والإرشادية نظراً للأهمية الاقتصادية لهذا المحصول الهام والمقدر مساحته على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان بمعدل إنتاج يصل لنحو 7.1 مليون طن لجميع العروات.

وقالت ان محصول الطماطم يعد من المحاصيل التصديرية العشرة الأولى والواعدة من الصادرات الزراعية الطازجة بكمية تخطت 67 ألف طن تقريباً لعام 2025 ، بالإضافة إلى أنه يتم زيادة قيمة مضافة لهذا المحصول الواعد باستخدام تصنيع المركزات والطماطم المجففة والتي يتم تصدير كمات كبيرة منها بقيمة تتخطى 100 مليون دولار.



وأشارت الى أهمية دور المعمل في تنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل بمواقع الإنتاج للمحاصيل المستهدفة والوصول لصغار المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل ورفع الكفاءة الاقتصادية.

واوضحت انه تم عقد ورشة العمل بمحافظة الأقصر، نظرا لريادتها في إنتاج وتصدير الطماطم المجففة شمسيًا مما يجعل هذا المحصول ذات قيمة مضافة كبيرة تزيد من كمية الصادرات والعملة الأجنبية، كما يزيد من توفر فرص العمل وتقليل الفاقد الزراعي.

وقالت انه تم تنظيم زيارة ميدانية لمركز اسنا بمحافظة الأقصر تم خلالها زيارة مجمعين لتجفيف الطماطم، حيث تم زيارة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة الذي أقامته هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، حيث يضم 3 مناشر لتجفيف الطماطم وخطوط للغسيل والفرز والتعبئة وثلاجات للتبريد والحفظ، كما تم زيارة مركز خدمة المحاصيل البستانية، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق ويضم أكثر من 50 منشر للتجفيف.

وشملت ورشة العمل عدة محاضرات هامة تضمنت أهم الآفات التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها، تعريف متبقيات المبيدات وكيفية فحصها وطرق الكشف عنها وأثر وجود متبقيات المبيدات بالمنتجات على الصادرات الزراعية من الطماطم، فضلا عن توضيح طرق وأساليب سحب العينات وأهمية ذلك في وجود نتيجة دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات، كما تم عرض أهمية التكويد للمحاصيل الزراعية وأهمية ذلك في فتح أسواق جديدة لصادراتنا الزراعية وزيادتها، ومدى أهمية تسجيل هذه المساحات وإدخالها ضمن منظومة التكويد واشتراطات بعض الأسواق لاستيراد الطماطم من مصر خلال محاضرة الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وخلال ورشة العمل تم التعريف بدوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات، كما تم تقديم محاضرة عن تجفيف الطماطم لتوضيح أهم الأخطاء التي يقع فيها منتجي الطماطم المجففة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وتوفير متطلبات الأسواق الخارجية مما يدعم صناعة تجفيف الطماطم في مصر.

ورش العمل للموالح

وشارك في ورشة العمل، أكثر من 60 من الحضور من المنتجين والمصدرين، حيث تعد هذه الورشة، هي الثالثة للطماطم ضمن مجموعة كبيرة من ورش العمل المتخصصة التي ينظمها المعمل، مع كروب لايف مصر والثانية بمحافظات الصعيد، حيث تم تنظيم مجموعة متخصصة من ورش العمل للموالح، العنب، الفراولة، البطاطس، الطماطم بعدة محافظات.