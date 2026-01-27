قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن سلمان لـ بزشكيان : السعودية ترفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران
تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر.. شبورة مائية وأمطار واضطراب الملاحة
رئيس قضايا الدولة يكرم وزير العدل في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة
مع تصدير 67 ألف طن .. الزراعة : إنتاج 7.1 مليون طن طماطم
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع تصدير 67 ألف طن .. الزراعة : إنتاج 7.1 مليون طن طماطم

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الطماطم الطازجة والمجففة بمحافظة الإقصر تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الطماطم في مصر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية المحاصيل "كروب لايف مصر" وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي والتنسيق مع  مديرية الزراعة بالأقصر.

وجاءت ورشة العمل في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال التدريب والإرشاد.


وقالت الدكتورة  هند عبد اللاه مدير المعمل، أن الهدف الرئيسي من تنظيم ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري الطماطم بمحافظة الأقصر لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، ويأتي تنظيم هذه الورشة التدريبية والإرشادية نظراً للأهمية الاقتصادية لهذا المحصول الهام والمقدر مساحته على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان بمعدل إنتاج يصل لنحو 7.1 مليون طن لجميع العروات.

وقالت ان محصول الطماطم يعد من المحاصيل التصديرية العشرة الأولى والواعدة من الصادرات الزراعية الطازجة بكمية تخطت 67 ألف طن تقريباً لعام 2025 ، بالإضافة إلى أنه يتم زيادة قيمة مضافة لهذا المحصول الواعد باستخدام تصنيع المركزات والطماطم المجففة والتي يتم تصدير كمات كبيرة منها بقيمة تتخطى 100 مليون دولار.


وأشارت الى أهمية دور المعمل في تنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل بمواقع الإنتاج للمحاصيل المستهدفة والوصول لصغار المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل ورفع الكفاءة الاقتصادية.

واوضحت انه تم عقد ورشة العمل بمحافظة الأقصر، نظرا لريادتها في إنتاج وتصدير الطماطم المجففة شمسيًا مما يجعل هذا المحصول ذات قيمة مضافة كبيرة تزيد من كمية الصادرات والعملة الأجنبية، كما يزيد من توفر فرص العمل وتقليل الفاقد الزراعي.

وقالت انه تم تنظيم زيارة ميدانية لمركز اسنا بمحافظة الأقصر تم خلالها زيارة مجمعين لتجفيف الطماطم، حيث تم زيارة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة الذي أقامته هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، حيث يضم 3 مناشر لتجفيف الطماطم وخطوط للغسيل والفرز والتعبئة وثلاجات للتبريد والحفظ، كما تم زيارة مركز خدمة المحاصيل البستانية، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق ويضم أكثر من 50 منشر للتجفيف.
وشملت ورشة العمل عدة محاضرات هامة تضمنت أهم الآفات التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها، تعريف متبقيات المبيدات وكيفية فحصها وطرق الكشف عنها وأثر وجود متبقيات المبيدات بالمنتجات على الصادرات الزراعية من الطماطم، فضلا عن توضيح طرق وأساليب سحب العينات وأهمية ذلك في وجود نتيجة دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات، كما تم عرض أهمية التكويد للمحاصيل الزراعية وأهمية ذلك في فتح أسواق جديدة لصادراتنا الزراعية وزيادتها، ومدى أهمية تسجيل هذه المساحات وإدخالها ضمن منظومة التكويد واشتراطات بعض الأسواق لاستيراد الطماطم من مصر خلال محاضرة الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وخلال ورشة العمل تم التعريف بدوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات، كما تم تقديم محاضرة عن تجفيف الطماطم لتوضيح أهم الأخطاء التي يقع فيها منتجي الطماطم المجففة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وتوفير متطلبات الأسواق الخارجية مما يدعم صناعة تجفيف الطماطم في مصر.

 

 ورش العمل للموالح

وشارك في ورشة العمل، أكثر من 60 من الحضور من المنتجين والمصدرين، حيث تعد هذه الورشة، هي الثالثة للطماطم ضمن مجموعة كبيرة من ورش العمل المتخصصة التي ينظمها المعمل، مع كروب لايف مصر والثانية بمحافظات الصعيد، حيث تم تنظيم مجموعة متخصصة من ورش العمل للموالح، العنب، الفراولة، البطاطس، الطماطم بعدة محافظات.

متبقيات المبيدات الأغذية الطماطم ا المحاصيل مديرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي،

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

الريال الإيراني

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد