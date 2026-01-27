دود الطماطم كله بروتينات والأسعار سترتفع.. نقيب الفلاحين يوضح

خرج حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، خلال الفترة الأخيرة بتصريحات كثيرة مثارة، منها أن أسعار الطماطم ستغلى خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، وتحدث عن سوسو ودود الطماطم، وقال إنه مفيد ولا يسبب ضررا على صحة المواطنين.

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد ارتفاعات خلال هذه الفترة، وأن الأسعار مستمرة في الارتفاعات وستصل لـ 20 جنيه، موضحًا أنه خرج منذ فترة وطالب المواطنين بتخزين الطماطم لأنها سترتفع، وهي الآن ترتفع وسترتفع من جديد حتى شهر رمضان المقبل.

ولفت إلى أن محصول الطماطم يستغرق في الأرض 6 أشهر، وأن كل فلاح يريد تحقيق مكسب عند الحصاد، موضحًا أن الفلاح يتعرض لخسارة لأنه يبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة، أنه يطالب المواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة.

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على الجدل المثار مؤخرًا حول وجود سوسة الطماطم أو الدودة في الطماطم، وحقيقة تأثير تناول هذه الديدان على صحة المواطنين.

الدود فيه بروتينات

وأكد نقيب الفلاحين أن تناول ديدان الطماطم لا يشكل أي ضرر صحي، بل قد يكون لها فوائد غذائية، مشيرًا إلى أن الديدان تحتوي على بروتينات وعناصر مغذية مفيدة للجسم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن البشر اعتادوا في بعض الحالات تناول أطعمة تحتوي على ديدان، مثل الجبن القديم، دون أن يتعرضوا إلى أذى صحي، مشددًا على أن الأمر يعود إلى عادات وتقاليد الشعوب، معلقا « طول عمرنا بنشوف الناس بتأكل مش الجبنة القديمة بالدود، ومفيش ضرار ولا حاجة .. كل الدود قبل ما الدود ياكلك».

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه لا يشجع على تناول الديدان، لكنه ألقى الضوء على أن بعض الدول المتقدمة حول العالم، بما فيها دول أوروبية والصين، لديها قوانين تبيح تناول الديدان وتعتبرها أحد مصادر الغذاء.

وأوضح أن مسألة رفض تناول الديدان في مجتمعاتنا تعود إلى الاشمئزاز منها وليس لأسباب صحية حقيقي، وأنه يناقش هذه النقطة من زاوية علمية بحتة بعيدًا عن أي مشاعر أو آراء شخصية.