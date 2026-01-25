بدون لحوم.. طريقة عمل بيتزا بالطماطم

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا بالطماطم، فهي من المخبوزات اللذيذ و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير بيتزا بالطماطم



● 3 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● رشة ملح

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 كوب ماء دافىء للعجن

الوجه:

● صلصة طماطم

● جبنة بيضاء حادقة

● طماطم

● نعناع طازج

● بقدونس

● ملح

● فلفل

● كمون

● زيت زيتون

● بصل شرائح رفيعة





طريقة تحضير بيتزا بالطماطم

تخلط الصلصة مع البقدونس والنعناع والكمون والملح والفلفل.

تخلط مكونات العجينة وتغطى وتترك لتتخمر ثم تفرد بالنشابة وتوضع فى صينية مدهونة بالزيت.

يضاف على الوجه خليط الصلصة وشرائح الطماطم والبصل وقطع الجبنة

تدهن أطراف العجينة بالزيت.

توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

تقطع وتقدم.