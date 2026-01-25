قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدون لحوم.. طريقة عمل بيتزا بالطماطم

هاجر هانئ

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا بالطماطم، فهي من المخبوزات اللذيذ و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير بيتزا بالطماطم


● 3 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● رشة ملح

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 كوب ماء دافىء للعجن

الوجه:
● صلصة طماطم
● جبنة بيضاء حادقة
● طماطم
● نعناع طازج
● بقدونس
● ملح
● فلفل
● كمون
● زيت زيتون
● بصل شرائح رفيعة

 


 

طريقة تحضير بيتزا بالطماطم

تخلط الصلصة مع البقدونس والنعناع والكمون والملح والفلفل.
تخلط مكونات العجينة وتغطى وتترك لتتخمر ثم تفرد بالنشابة وتوضع فى صينية مدهونة بالزيت.
يضاف على الوجه خليط الصلصة وشرائح الطماطم والبصل وقطع الجبنة
تدهن أطراف العجينة بالزيت.
توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.
تقطع وتقدم.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الخورأسقف بولس ساتي

مجلس سيدة الرسل ينظم يومًا تكوينيًا بمشاركة المدبر البطريركي للكلدان بمصر

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس

المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

التذاكر الموحدة

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

