وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في مقديشو ، مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال شون كلانسي، سبل تعزيز التعاون العسكري بين بلاده والاتحاد .



وتركزت المباحثات -وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- على دعم برامج تدريب القوات الصومالية، واستمرار المساندة الأوروبية في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تعزيز قدرات الدفاع الوطني ودعم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM).



وشارك في الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال، فرانشيسكا دي ماورو، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين من الجانبين.