الأهلي يستقبل أسرة المدرب الجديد
أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية

وفاة طفل متاثرا بجراحه في واقعة اعتداء بكرموز
أحمد بسيوني

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية إيداع طالبين بالمرحلة الإعدادية في دور رعاية، بعد تعديــ..ــهما على زميلهما آدم، طالب مدرسة كوم الشقافة الإعدادية بنين بمنطقة كرموز، ما أدى إلى وفـ..ـاته متأثراً بإصـ..ــاباته.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القــ..ـبض على الطالبين بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الطفل داخل المستشفى مصــ..ـاباً بجــ..ـروح وكسـ..ـور نتيجة الاعتـ..ـداء عليه بعد انصرافهم من اليوم الدراسي وخروجهم من المدرسة.

وتبين من التحقيقات أن المشــ..ـاجرة نشبت بين الطلاب بسبب 15 جنيهاً وساندويتش قبل أن تتطور إلى ضـ.ـرب مبرح أودى بحياته.

وأكدت أسرة الطالب أن ابنهم خضع لعمليات جراحية قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه، مطالبين بالقصاص العادل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير اجتماعي عن الواقعة.

وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة بين الأهالي الذين طالبوا بتشديد الرقابة في المدارس لحماية الطلاب من العنف والتنمر

الإسكندرية اعتداء كرموز طفل العنف

