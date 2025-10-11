تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية إيداع طالبين بالمرحلة الإعدادية في دور رعاية، بعد تعديــ..ــهما على زميلهما آدم، طالب مدرسة كوم الشقافة الإعدادية بنين بمنطقة كرموز، ما أدى إلى وفـ..ـاته متأثراً بإصـ..ــاباته.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القــ..ـبض على الطالبين بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الطفل داخل المستشفى مصــ..ـاباً بجــ..ـروح وكسـ..ـور نتيجة الاعتـ..ـداء عليه بعد انصرافهم من اليوم الدراسي وخروجهم من المدرسة.

وتبين من التحقيقات أن المشــ..ـاجرة نشبت بين الطلاب بسبب 15 جنيهاً وساندويتش قبل أن تتطور إلى ضـ.ـرب مبرح أودى بحياته.

وأكدت أسرة الطالب أن ابنهم خضع لعمليات جراحية قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه، مطالبين بالقصاص العادل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير اجتماعي عن الواقعة.

وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة بين الأهالي الذين طالبوا بتشديد الرقابة في المدارس لحماية الطلاب من العنف والتنمر