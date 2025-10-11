أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستضافتها لقمة عالمية يوم الإثنين بشرم الشيخ بحضور ترامب .



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"مشاهد عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة مبهجة وسعيدة".

وتابع محمد كمال: "فرحة أهل غزة بوقف إطلاق النار حقيقية وهناك فرحة بدور مصر في وقف الحرب".

وأكمل محمد كمال: "وجدنا فرحة داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب التوصل لاتفاق بوقف الحرب ".

ولفت محمد كمال: "القضية الفلسطينية مستمرة وهناك إيجابيات جديدة وهي بدء دخول المساعدات بكميات أكبر وبدء الانسحاب الإسرائيلي ".

