محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
الأهلى يترقب وصول الدوليين قبل السفر لمواجهة إيجل نوار
سوزي الأردنية في التحقيقات: محتواي كوميدي ومحصلش إني نشرت حاجة خارجة
رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل
من تل أبيب.. ويتكوف يشكر الرئيس السيسي و القادة العرب للتوصل لوقف إطلاق النار
عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي: مطار الخرطوم يعود للخدمة قريبا
الأهلي يفاوض البنك لضم مدافع الفريق
هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب
ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين
وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسين لبيب ومرتضى منصور.. صور
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع

هاني حسين

أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن اللجنة المصرية جهزت مخيمات مخصصة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إدخال 100 عربة لنقل الفلسطينيين، مزودة بـ الخيم والفرش والأرضيات وشبكات التهوية وتأمين خدمات الصرف الصحي، مع ضمان نقل النازحين بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن هذه الشاحنات تحمل أعلام مصر.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المساعدات المصرية تتدفق إلى أهالي غزة عقب وقف إطلاق النار، موضحًا أن الاستقبال الشعبي كان حافلًا، حيث قوبلت المساعدات بفرحة كبيرة من الكبار والصغار، لافتًا إلى أنه تم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال القطاع فور إعلان الهدنة.

وأشار  إلى أنه تم توزيع المساعدات العاجلة على العائلات في شمال غزة، مؤكدًا أن عبارات الشكر والامتنان علت من الأهالي فور وصول المساعدات المصرية.

وفيما يتعلق بحالة السكن داخل القطاع، أوضح منصور أن الوضع الإنساني صعب للغاية، حيث لا توجد منازل وكل شيء تحول إلى ركام، مضيفًا أن اللجنة المصرية بدأت تجهيز المخيمات في شمال القطاع، حيث تم إنشاء أكثر من 11 مخيمًا في خان يونس ودير البحر، إلى جانب مخيم في غزة لإيواء الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا ذويهم أثناء الحرب.

وبين منصور أنه تم توفير بئر مياه ومدرسة داخل المخيمات برعاية اللجنة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح الشوارع في شمال القطاع لإقامة المزيد من المخيمات لإيواء الفلسطينيين المشردين.

واختتم تصريحاته قائلاً إن اللجنة المصرية وُجدت في غزة لترسم الأمل بعد الألم، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير المبذول على الأرض سيُفاجئ العالم، مؤكدًا أن كل ما يجري من جهود إنسانية يتم بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

جانب من اللقاء

وزير الرياضة يفتتح النسخة الأولى من المنتدى الوطني لشباب المستقبل بشبرا الخيمة

استعدادا للموسم السياحي...محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر

محافظ الأقصر يحث سائقي الحنطور على حسن معاملة الزائرين المصريين والأجانب

محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق الاستقرار للمواطنين

محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

