بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: حركنا 100 شاحنة لنقل الفلسطينيين لشمال غزة

أكد محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن مصر هي كلمة السر في دعم أهالي قطاع غزة .



وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتحريك 100 شاحنة لنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله ".

وتابع محمد منصور :" اللجنة المصرية عملت على تجهيز مخيمات مؤقتة في جنوب قطاع غزة مزودة بالخيام والمواد الغذائية والبطاطين ".

وأكمل محمد منصور :" فرقنا عملت على تجهيز شبكات التهوية ومخارج الطاورئ وخدمات الصرف الصحي المؤقتة ".

ولفت محمد منصور: "نوجه كل الشكر إلى جمهورية مصر العربية على تجهيز 100 شاحنة مزينة بالأعلام المصرية لنقل الفلسطينين لشمال غزة".

