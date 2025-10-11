قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيمان عبد اللطيف

سادت حالة من الحزن في منطقة المطرية بعد مقتل التيك توكر "يوسف شلش" عقب اختراق رصاصة لجسده وسط مشاجرة لتسقطه غارقا  في دمائه وسط الشارع، ويتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة ثم يخضع لعملية جراحية لم يتمكن فيها الأطباء من إنقاذه.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للتيك توكر المجني عليه يوسف شلش عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعيه فيها متابعيه وأصدقائه مدعمة بهاشتاج "حقك راجع يا خويا" وأخرى بعنوان "حق يوسف شلش لازم يرجع"، كما انتشرت مقاطع فيديو لتشييع المجني عليه في جنازة مهيبة.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة القبض على المتهمين بإنهاء حياة التيك توكر "يوسف شلش" بالرصاص بمنطقة المطرية بعدما كشفت التحريات أن الرصاصة التي قتلت المجني عليه كانت تستهدف شقيقه، حيث أطلق المتهمون النيران صوب شقيق التيك توكر يوسف شلش بسبب منع شقيقه لهم من تعاطي وترويج المخدرات بالشارع ونشبت مشاجرة بينهم وأرادوا الانتقام منه فأطلقوا رصاصة صوب "يوسف" اخترقت جسده وأنهت حياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة شاب إثر مشاجرة في أحد شوارع المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

https://youtube.com/shorts/cq5vAK4PJVo?si=9Sn8Ex8NxtudNkbS

يوسف شلش تيك توك قتل

