يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

توصل فريق من العلماء إلى أن الطعام يعد حلا قويا لعدد كبير من المشكلات الصحية إذا تم استخدامه بشكل صحيح.



ووفقا لموقع “ديلي ميل” كشفت دراسة حديثة أن تناول الطبق الكوري الكيمتشي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية والضغط المرتفع، وهى أخطر عوامل على القلب والتمثيل الغذائي.

ويعد الكيمتشي طبق تقليدي فى كوريا ويصنع من الخضروات المخمرة التى تحتوى على نسبة عالية من البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الأمعاء والهضم.

وفي السنوات الماضية خرج الكيمتشي من كوريا وأثبت وجوده فى دول عديدة وأصبح يضاف إلى البيض والأرز والأفوكادو وحتى الآيس كريم.



وأوضح فريق من علماء كلية الزراعة والصحة والموارد الطبيعية بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة، أن تناول الكيمتشي بانتظام تسبب في تحسن واضح في مؤشرات صحية أساسية داخل جسم الإنسان.

ففي مراجعة شملت 9 دراسات سابقة، أجريت بين عامي 2011 و2023 على 43 ألف شخص تقريبا، ووجد العلماء انخفاضا في مستوى السكر في الدم أثناء الصيام بمقدار 1.93 ملج/ديسيلتر بين من تناولوا الكيمتشي مقارنة بغيرهم.

وتشير هذه النتائج إلى وجود علاقة بين الكيمتشي وخفض خطر الإصابة بمرض السكري الذي يهدد عشرات الملايين حول العالم.



كما انخفضت مستويات الدهون الثلاثية الكيمتشي بمقدار 29 ملغ/ديسيلتر، وهو عامل رئيسي في الوقاية من أمراض القلب والسكتات القلبية و الدماغية أيضا .

أما ضغط الدم المرتفع فانخفض بنحو 3.48 ملم زئبق في الانقباضي و2.68 ملم زئبق في الانبساطي بعد تناول الكيمتشي ويمكن تحقيق هذا التحسن من خلال الغذاء فقط.

وقال البروفيسور أوك تشون، مشارك في إعداد الدراسة: " أن هذه النتائج نراها عادة بعد العلاج الدوائي، لذا فإن تحقيقها من خلال تدخل غذائي بسيط أمر مشجع جدا".



وقال الدكتور كافين ميستري، أخصائي الأشعة العصبية وخبير طول العمر، إن طبق الكيمتشي عنصرا مهما في النظام الغذائي الذي يهدف لتعزيز صحة القلب وخفض خطر السرطان.