أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

تستكمل النيابة العامة في محافظة المنوفية تحقيقاتها حول وفاة 3 أطفال شقيقات صغار داخل حمام منزلهم اختناقا بالغاز أثناء استحمامهن.

واستدعت جهات التحقيق أفراد الأسرة لسؤالهم عن الواقعة وسبب وفاة الاطفال.

كما قررت النيابة إحالة جثامين الصغار للطب الشرعي لبيان سبب وفاتهم.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم عقب وفاة 3 شقيقات صغار أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم.

وينتظر الأهالي جثامين الصغار لتشييعها إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الصدمة والذهول بين الجميع.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع 3 شقيقات اطفال داخل حمام شقتهم بقرية كفر شنوان.

وبالانتقال تبين مصرع كل من “ اهداء.ح ” 10 سنوات وشقيقتها مودة 5 سنوات وهدى 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات الأولية وفاة الأطفال نتيجة اختناق الغاز أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم حيث وجدتهم الأسرة فاقدات الوعي داخل بانيو منزلهن.

وبنقلهن إلى المستشفى تبين وفاتهم نتيجة اختناق بالغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.