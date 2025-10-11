قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد
مدرب الأهلي الجديد
يسري غازي

أكد الدانماركي جاس سوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنه سيبذل قصاري جهده لحصد البطولات المحلية والقارية رفقة الشياطين الحمر.

قال جاس سوروب في تصريحات له : فخور للغاية بتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ومتحمس للغاية لتقديم كل ما لدي خلال الفترة المقبلة.

تابع: سعيد للغاية.. العديد من مسئولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وقد تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجما، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق.

أضاف: عرفت الكثير عن النادي الأهلي، وأعلم أنه فريق يسعى دائما للفوز فقط، وأنا شخصيًاً اتفق مع هذا الأمر، وسوف أبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملةً المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.. شغوف للغاية بالتعرف على اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة.

استطرد: سوف يكون معي 5 مساعدين ضمن الجهاز المعاون وهدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت على العمل تحت الضغوط.

واصل مدرب النادي الأهلي الجديد: شاهدت بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجرى العمل عليها.

وزاد: الأهلي خاض 3 مباريات في كأس العالم للأندية وقدم مجهودا كبيرا رغم عدم تحقيق النتيجة المطلوبة، والآن أنا هنا سوف أعمل على تحقيق الإنجازات التي يهدف إليها النادي.

وأكمل: كان لدي العديد من العروض بالفترة الماضية وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني الذي يعتبر أحد أقوى مسابقات أوروبا وحققت معه نجاحات عديدة، وطبيعي أن أحصل على عروض من مختلف دول العالم.

وأتم: شعرت باهتمام كبير فور تلقي عرضا لتدريب الأهلي، ومع المحادثات تطورت المفاوضات من خلال وفد النادي الذي سافر إلى الدنمارك وفخور بأن أكون جزءا من هذا الكيان العريق.

وقال أيضا: تزاملت مع عدد من اللاعبين المصريين، مثل محمود أبو الدهب وعبد الستار صبري، وأتذكر الفترة التي جمعتنا، وأتمنى أن ألتقي بهم.

واختتم حديثه قائلا: أعرف جيداً حجم الضغوط نتيجة لشعبية الأهلي الذي يقف خلفه أكثر من 70 مليون مصري وسوف أسعي لإسعادهم.

وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة لـ الدنماركي ياس ثوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وجاءت كالتالى "مرحبًا بك فى نادي القرن الأفريقى".


وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تعاقدها رسميًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين دولار.
ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل في العاصمة البوروندية بوجمبورا.
وستكون مواجهة إيجل نوار هي الأولى لـ سوروب على رأس القيادة الفنية، قبل أن يواجه الأهلي لاحقًا كلًا من الاتحاد السكندري في الدوري يوم 22 أكتوبر، ثم مباراة العودة أمام بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر، على أن يختتم الفريق الشهر بمواجهة بتروجت.

قبل أن يخوض ياس سوروب أول مباراة رسمية له مع الأهلي، كان هناك تحرك هادئ يجري خلف الكواليس، عبر المناقشات السرّية التي تُدار بين المدير الفني الجديد وإدارة القلعة الحمراء.

يبدو أن المدرب الدنماركي ياس سوروب بدأ مبكرًا في تكوين رؤيته الفنية حول عناصر الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد أن تابع عددًا كبيرًا من مباريات الفريق خلال الأسابيع الماضية، سواء في بطولة الدوري العام أو كأس العالم للأندية.


وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن سوروب عقد جلسات مكثفة مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، ومحمد يوسف مدير قطاع الكرة، لمناقشة مستويات اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق فترة الإعداد الرسمية.

وكلفت إدارة النادي الأهلي المدير الفني الجديد ياس سوروب بمتابعة ملف الصفقات المنتظرة التي يسعى النادي لإبرامها خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادًا لمرحلة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.
 

