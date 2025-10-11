قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يستقبل أسرة المدرب الجديد
أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
رياضة

محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي

الدكتور محمد شوقي
الدكتور محمد شوقي
عبدالحكيم أبو علم

قررت إدارة الأهلى تكليف الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأحمر فى رحلة بوروندى والتى ستكون الأخيرة، خاصة أن عمر المجلس سينتهى بنهاية الشهر الحالى.


ويترقب الجهاز الفنى للفريق موعد وصول الدوليين من المنتخبين الأول والثانى قبل السفر الخميس الى بوروندى استعدادا لمواجهة إيجل نوار المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا على أن تقام مواجهة الإياب يوم 25 أكتوبر الحالى.

وينتهى المنتخب الوطنى من مهمته غدا أمام غينيا بيساو على أن يحصل اللاعبون على راحة بعد غد الاثنين، ثم يظهرون فى تدريبات الفريق الثلاثاء لأول مرة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة الدنماركى ييس توروب الذى تولى المسئولية بشكل رسمى أمس الجمعة بتقديمه لوسائل الإعلام.

كما يصل خلال ساعات إلى القاهرة كل من أشرف بن شرقى وجينيك جراديشار واليو ديانج ومحمد على بن رمضان بعد الانتهاء من فترة الأجندة الدولية، ويفقد الفريق فى رحلة بوروندى كلا من المغربى أشرف دارى وكريم فؤاد وحسين الشحات وإمام عاشور للإصابة، فيما سيخضع محمد شكرى لفحص طبى لتحديد موقفه من التواجد، خاصة أنه بدأ المشاركة فى التدريبات قبل يومين فقط.

النادي الأهلي محمد شوقي محمود الخطيب بوروندي الشهر الحالي

