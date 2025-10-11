قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
الأهلى يترقب وصول الدوليين قبل السفر لمواجهة إيجل نوار
سوزي الأردنية في التحقيقات: محتواي كوميدي ومحصلش إني نشرت حاجة خارجة
رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل
من تل أبيب.. ويتكوف يشكر الرئيس السيسي و القادة العرب للتوصل لوقف إطلاق النار
عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي: مطار الخرطوم يعود للخدمة قريبا
الأهلي يفاوض البنك لضم مدافع الفريق
هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب
ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين
وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسين لبيب ومرتضى منصور.. صور
أحمد موسى: أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام في شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
آية التيجي

مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ مرضى الجيوب الأنفية في الاستعداد لموسم تزداد فيه نوبات الاحتقان وصعوبة التنفس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

وهناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية من غيرهم، نتيجة ضيق الممرات الأنفية أو انحراف الحاجز الأنفي أو نمو الزوائد الأنفية، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض وحدوث انسداد مزمن في الأنف.

ومن أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية، وفقا لما نشر في موقع Allina Health، وتشمل ما يلي :

ـ غسل الأنف بالماء المقطر أو المفلتر:
يُعد غسل الأنف من الطرق التقليدية الفعالة لتخفيف انسداد الأنف والجيوب الأنفية. استخدم وعاء مخصص لغسل الأنف بماء مقطر أو مفلتر لإزالة المخاط وتنظيف الممرات الهوائية، ما يساعد على تهدئة الالتهاب وتحسين التنفس.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ـ استخدام بخاخ محلول ملحي:
يمكن استخدام بخاخ أنفي يحتوي على ماء مالح بدون وصفة طبية، للمساعدة في ترطيب الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان والالتهاب، خاصة في أوقات الجفاف أو التعرض للهواء البارد.

ـ شرب كميات كافية من الماء والسوائل:
يساعد شرب الماء بكثرة على تليين المخاط وتخفيف الاحتقان. وينصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تسبب الجفاف وتزيد من أعراض التهاب الجيوب الأنفية سوءًا.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ـ استنشاق البخار أو التعرض لحمام ساخن:
استنشاق البخار الدافئ من وعاء ماء أو أخذ حمام ساخن يساعد في فتح الممرات الأنفية وتخفيف الألم. كما يمكن وضع منشفة دافئة ثم باردة على الوجه لتحسين الدورة الدموية وتسكين الألم.

ـ تناول الأطعمة الحارة:
الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار والصلصة الحارة تساعد على تنظيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان، كما تُسهم في تحسين التنفس بشكل فوري.

ـ تعزيز المناعة بفيتامين C:
زيادة تناول فيتامين سي من خلال الفواكه الحمضية أو المكملات الغذائية تساهم في مقاومة عدوى الجيوب الأنفية وتقليل الالتهاب وتسريع التعافي.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

نصيحة طبية مع اقتراب الشتاء

ينصح الأطباء مرضى الجيوب الأنفية بالابتعاد عن الهواء البارد والمكيفات، والحفاظ على رطوبة الأنف باستخدام بخاخات الملح أو أجهزة ترطيب الهواء في المنزل، لتقليل فرص الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة خلال فصل الشتاء.

الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية علاج الجيوب الأنفية احتقان الأنف بخاخ ملحي غسل الأنف استنشاق البخار فيتامين سي علاج منزلي فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

ترشيحاتنا

مخيمات مصرية في غزة

اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع

حاتم صابر

حاتم صابر: تحركات المنطقة نحو السلام من شرم الشيخ يؤكد نجاح الدولة المصرية

الدمار في غزة

جمال الكشكي يتغنّى بدور مصر الريادي في إعادة إعمار غزة.. فيديو

بالصور

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد