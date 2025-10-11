مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ مرضى الجيوب الأنفية في الاستعداد لموسم تزداد فيه نوبات الاحتقان وصعوبة التنفس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

وهناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية من غيرهم، نتيجة ضيق الممرات الأنفية أو انحراف الحاجز الأنفي أو نمو الزوائد الأنفية، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض وحدوث انسداد مزمن في الأنف.

ومن أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية، وفقا لما نشر في موقع Allina Health، وتشمل ما يلي :

ـ غسل الأنف بالماء المقطر أو المفلتر:

يُعد غسل الأنف من الطرق التقليدية الفعالة لتخفيف انسداد الأنف والجيوب الأنفية. استخدم وعاء مخصص لغسل الأنف بماء مقطر أو مفلتر لإزالة المخاط وتنظيف الممرات الهوائية، ما يساعد على تهدئة الالتهاب وتحسين التنفس.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ـ استخدام بخاخ محلول ملحي:

يمكن استخدام بخاخ أنفي يحتوي على ماء مالح بدون وصفة طبية، للمساعدة في ترطيب الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان والالتهاب، خاصة في أوقات الجفاف أو التعرض للهواء البارد.

ـ شرب كميات كافية من الماء والسوائل:

يساعد شرب الماء بكثرة على تليين المخاط وتخفيف الاحتقان. وينصح بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تسبب الجفاف وتزيد من أعراض التهاب الجيوب الأنفية سوءًا.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ـ استنشاق البخار أو التعرض لحمام ساخن:

استنشاق البخار الدافئ من وعاء ماء أو أخذ حمام ساخن يساعد في فتح الممرات الأنفية وتخفيف الألم. كما يمكن وضع منشفة دافئة ثم باردة على الوجه لتحسين الدورة الدموية وتسكين الألم.

ـ تناول الأطعمة الحارة:

الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار والصلصة الحارة تساعد على تنظيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان، كما تُسهم في تحسين التنفس بشكل فوري.

ـ تعزيز المناعة بفيتامين C:

زيادة تناول فيتامين سي من خلال الفواكه الحمضية أو المكملات الغذائية تساهم في مقاومة عدوى الجيوب الأنفية وتقليل الالتهاب وتسريع التعافي.

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

نصيحة طبية مع اقتراب الشتاء

ينصح الأطباء مرضى الجيوب الأنفية بالابتعاد عن الهواء البارد والمكيفات، والحفاظ على رطوبة الأنف باستخدام بخاخات الملح أو أجهزة ترطيب الهواء في المنزل، لتقليل فرص الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة خلال فصل الشتاء.