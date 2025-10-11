المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق في القاهرة، عن خطة تشغيلية استثنائية استعدادًا لمباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الغيني، والمقررة غدًا على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الشركة لتسهيل تنقل الجماهير وضمان وصولهم ومغادرتهم للملعب بأمان وسرعة، بما يواكب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المشجعين.

تمديد ساعات العمل حتى الثانية صباحًا

أكدت الشركة المشغلة للخط الثالث أن مواعيد العمل بالمترو ستمتد غدًا حتى الساعة الثانية صباحًا، بدلاً من الموعد المعتاد، لتغطية فترات خروج الجماهير من استاد القاهرة عقب المباراة.

ويأتي هذا التمديد ضمن خطة تشغيل مرنة تهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لعشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون اللقاء المنتظر.

قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة

أوضحت الشركة أن زمن التقاطر بين القطارات قبل المباراة وبعدها سيتم تقليصه إلى 4 دقائق ونصف فقط لضمان تدفق الحركة بسهولة وتقليل التكدس بالمحطات.

كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تشمل القطارات العاملة على الخط الثالث بكامله، لتغطية مناطق شرق وغرب القاهرة بشكل متواصل خلال فترة المباراة وما بعدها.

ولم تغفل الخطة توفير انسيابية للحركة على المحطات الأكثر ازدحامًا، حيث أكدت الشركة أن القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج في اتجاه محطة الكيت كات سيواجهون فترة انتظار لا تتجاوز 9 دقائق بين كل قطار وآخر، بما يضمن انتظام الخدمة في هذه المنطقة الحيوية.

استعدادات استثنائية لاستقبال الجماهير

وفي إطار الاستعدادات الموسعة، أعلنت الشركة الفرنسية عن توفير فرق خدمة عملاء إضافية في المحطات الرئيسية والمحطات القريبة من استاد القاهرة، لتوجيه الركاب وتنظيم عملية الدخول والخروج بسهولة.

وأشارت إلى أن هذه الفرق ستعمل بتنسيق كامل مع قوات الأمن والإدارة المركزية لتشغيل المترو لتفادي أي تكدسات متوقعة عقب انتهاء المباراة.



في سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير وسائل دفع حديثة ومتنوعة لشبكة مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك بهدف التيسير على الركاب وتوفير الوقت والجهد، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن وسائل الدفع في المترو تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، إضافة إلى ماكينات بيع التذاكر (TVM) المتوفرة بعدد من المحطات، إلى جانب التذاكر الورقية لاستخدام المرة الواحدة من شبابيك التذاكر.

وفي القطار الكهربائي الخفيف LRT، تتنوع وسائل الدفع بين الاشتراكات الشهرية، وبطاقات التذاكر اللاتلامسية، وماكينات بيع التذاكر (TVM) المنتشرة في جميع المحطات، بما يتيح سهولة أكبر في عملية شراء التذاكر واستخدام الخدمة.

وأكدت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام الصديق للبيئة، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ويعزز من كفاءة منظومة النقل العام المتكاملة.

تشهد منظومة النقل الجماعي في مصر تطورًا متسارعًا من خلال التوسع في إنشاء خطوط المترو الجديدة والقطارات الكهربائية، دعمًا لرؤية الدولة في توفير شبكة حديثة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة التنقل اليومية للمواطنين.