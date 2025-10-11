قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا
المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا
عبد العزيز جمال

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق في القاهرة، عن خطة تشغيلية استثنائية استعدادًا لمباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الغيني، والمقررة غدًا على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الشركة لتسهيل تنقل الجماهير وضمان وصولهم ومغادرتهم للملعب بأمان وسرعة، بما يواكب الأعداد الكبيرة المتوقعة من المشجعين.

تمديد ساعات العمل حتى الثانية صباحًا

أكدت الشركة المشغلة للخط الثالث أن مواعيد العمل بالمترو ستمتد غدًا حتى الساعة الثانية صباحًا، بدلاً من الموعد المعتاد، لتغطية فترات خروج الجماهير من استاد القاهرة عقب المباراة.

ويأتي هذا التمديد ضمن خطة تشغيل مرنة تهدف لتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لعشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون اللقاء المنتظر.

قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة

أوضحت الشركة أن زمن التقاطر بين القطارات قبل المباراة وبعدها سيتم تقليصه إلى 4 دقائق ونصف فقط لضمان تدفق الحركة بسهولة وتقليل التكدس بالمحطات. 

كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تشمل القطارات العاملة على الخط الثالث بكامله، لتغطية مناطق شرق وغرب القاهرة بشكل متواصل خلال فترة المباراة وما بعدها.

ولم تغفل الخطة توفير انسيابية للحركة على المحطات الأكثر ازدحامًا، حيث أكدت الشركة أن القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج في اتجاه محطة الكيت كات سيواجهون فترة انتظار لا تتجاوز 9 دقائق بين كل قطار وآخر، بما يضمن انتظام الخدمة في هذه المنطقة الحيوية.

استعدادات استثنائية لاستقبال الجماهير

وفي إطار الاستعدادات الموسعة، أعلنت الشركة الفرنسية عن توفير فرق خدمة عملاء إضافية في المحطات الرئيسية والمحطات القريبة من استاد القاهرة، لتوجيه الركاب وتنظيم عملية الدخول والخروج بسهولة. 

وأشارت إلى أن هذه الفرق ستعمل بتنسيق كامل مع قوات الأمن والإدارة المركزية لتشغيل المترو لتفادي أي تكدسات متوقعة عقب انتهاء المباراة.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير وسائل دفع حديثة ومتنوعة لشبكة مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك بهدف التيسير على الركاب وتوفير الوقت والجهد، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن وسائل الدفع في المترو تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقة المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، إضافة إلى ماكينات بيع التذاكر (TVM) المتوفرة بعدد من المحطات، إلى جانب التذاكر الورقية لاستخدام المرة الواحدة من شبابيك التذاكر.

وفي القطار الكهربائي الخفيف LRT، تتنوع وسائل الدفع بين الاشتراكات الشهرية، وبطاقات التذاكر اللاتلامسية، وماكينات بيع التذاكر (TVM) المنتشرة في جميع المحطات، بما يتيح سهولة أكبر في عملية شراء التذاكر واستخدام الخدمة.

وأكدت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام الصديق للبيئة، بما يضمن رحلة آمنة ومريحة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ويعزز من كفاءة منظومة النقل العام المتكاملة.
تشهد منظومة النقل الجماعي في مصر تطورًا متسارعًا من خلال التوسع في إنشاء خطوط المترو الجديدة والقطارات الكهربائية، دعمًا لرؤية الدولة في توفير شبكة حديثة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة التنقل اليومية للمواطنين.

مترو الأنفاق الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث تمديد ساعات العمل المنتخب المصري استاد القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

محكمة القضاء الإداري

قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية

محكمة

تأجيل محاكمة 87 متهما بـ"خلية داعش مدينة نصر"

الهيئة الوطنية

113 مرشحا على النظام الفردي.. ولا قوائم باليوم الرابع لتلقي أوراق انتخابات النواب

بالصور

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد