مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
غزة.. العثور على جثـ.ـث متحللة في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي
مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار
رئيس الوزراء من افتتاح مستشفى طوخ: خدمة محدودي الدخل لها الأولوية لدينا
وزير الخارجية الأسبق: قمة شرم الشيخ نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لغزة
مقرر أممي: الفلسطينيون يجب أن يقرروا بأنفسهم مستقبل غزة بعيدًا عن أي وصاية خارجية
الحناوي: اتفاق شرم الشيخ ينقذ غزة من نيران الحرب ويفتح باب الأمل للفلسطينيين
الخبر أسعدنا.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها
اختيار محمد عبدالله عضواً بلجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
برلمان

برلماني: مشهد دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يؤكد ثبات الرؤية المصرية لحل الأزمة

مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة ، ومشهد عودة النازحين من غزة وهم يحملون الأعلام المصرية يعكس مدي الدور المصري الذي ساهم في تلك اللحظة الإنسانية المؤثرة والتقدير الفلسطيني لمصر علي دورها التي لم تتخلي عنه يوماً واحد.

 وتابع قائلاً: أن مصر مع الشركاء الدوليين نجحت في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.


وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم لها أن المشهد الإنساني الذي شهدته غزة صباح الجمعة، مع بدء دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا محملة بالمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية، وعودة النازحين تدريجيا إلى شمال القطاع، هو دليل علي ثبات الرؤية المصرية لحل الأزمة في غزة منذ إندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023.


وأعرب " الكحيلي" عن عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الكبيرة التي بذلها في الوصول إلى اتفاق شرم الشيخ، والذي مهد الطريق نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة بعد عامين من المعاناة الإنسانية التي عاشها قطاع غزة.

وأكد" الكحيلي" أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعباً ثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 ، برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية مؤكداً أن مصر تثبت  مجددًا أنها صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وقدرتها على إدارة واحدة من أعقد الملفات الإقليمية بحنكة سياسية ومسؤولية إنسانية عالية
وأشار" عضو الشيوخ" أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به مصر دفاعاً عن القضية الفلسطينية ،وتابع قائلا: أن هذا دليل قاطع على الدور التاريخي والثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودور مصر الهام في إستقرار منطقة الشرق الأوسط.

مصطفي الكحيلي مجلس الشيوخ المساعدات الإنسانية قطاع غزة

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

عمرو دياب

