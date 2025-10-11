مفيدة شيحة: غزة تنام بسلام وتستيقظ على الزغاريد.. والقضية الفلسطينية في العين

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن مصر تصنع السلام والجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة وبدء حياة جديدة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن غزة تنام في سلام وتستيقظ على صوت الزغاريد والفرحة وليس الصواريخ

ومشاهد فرحة الشعب الفلسطيني لينا بالدنيا، والقضية الفلسطينية وغزة هتفضل في عينيا وتحيا مصر.

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن ما حدث في قطاع غزة نهاية حرب وبداية حياة، وغزة تهدأ ومصر تصنع السلام، وغزة تودع الخوف ولأول مرة منذ عامين غزة تستيقظ على صوت غير صوت الحرب.