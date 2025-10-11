وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب رفع الأثقال بعد تحقيق 6 ميداليات في بطولة العالم بالنرويج

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال عقب عودتهم من بطولة العالم التي أُقيمت في النرويج خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، والتي شهدت تألقًا كبيرًا لأبطال مصر بتحقيق 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 فضيات و2 برونزيتين.

حيث كان في الاستقبال الدكتور عبد الاول محمد مدير عام المنتخبات الوطنية ،وجاء الاستقبال تقديرًا لما حققه المنتخب من إنجاز عالمي جديد يعكس قوة الرياضة المصرية وتطور مستوى لاعبي رفع الأثقال، الذين نجحوا في رفع اسم مصر عاليًا في واحدة من أهم البطولات الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة المصرية للرياضة، ودعم أبطال المنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الدولية، مشيدا بالروح العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال منافسات البطولة.

وحصد المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين جاءت على النحو التالي:

البطلة الأولمبية سارة سمير فئة وزن 77 كجم حققت ثلاث ميداليات فضية

البطل عبد الرحمن محمد

البطل عبد الرحمن محمد يونس فئة وزن 76 كجم حقق فضية الخطف وبرونزية المجموع

البطلة رحمة أحمد فئة وزن 86 كجم أحرزت برونزية الخطف

وقدمت الوزارة التهنئة إلى الأبطال والجهازين الفني والإداري والطبي، وإلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، مؤكدة أن ما تحقق يعد استمرارًا لمسيرة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، بفضل رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر للرياضيين والموهوبين ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.