تامر حسني يشعل احتفالية كبرى بالسخنة .. تفاصيل

في أجواء من الفرح والإبهار، أحيا النجم تامر حسني احتفالية ضخمة نظمها بنك عامر جروب، حيث تم الكشف عن مشروعها الجديد "بولو تانو".

شهدت الاحتفالية حضوراً لافتاً من الجمهور الذي تفاعل بحماس مع الأجواء الاحتفالية والمفاجآت التي تم الإعلان عنها.

تُعد "بولو تانو" خطوة جديدة في عالم الإجازات والاستجمام، حيث تم تقديم المشروع كفرصة فريدة لتحقيق حلم امتلاك بيوت الإجازات بأسلوب مبتكر. وقد أُعلن خلال الحفل عن إمكانية تملك أسبوع إجازة مدى الحياة، مع خيارات تقسيط تبدأ من 7500 جنيه شهرياً لمدة سنتين، مما يجعل حلم التملك أقرب للجميع.

تضمن العرض تقديم تفاصيل مثيرة حول المشروع الجديد، بما في ذلك المرافق الفاخرة التي ستحتوي عليها "بولو تانو"، مثل ملاعب بولو على قمم الجبال المصرية، وتليفريك يربط أجزاء المنتجع، بالإضافة إلى أكوا بارك ومرافق رياضية متنوعة.

احتفالية "بولو تانو" لم تكن مجرد إطلاق مشروع، بل كانت احتفالاً بالأحلام والطموحات، حيث تسعى عامر جروب من خلالها إلى تقديم تجربة استثنائية لكل من يحلم بالاسترخاء والاستمتاع بأسلوب حياة راقٍ.