"الهيئة الوطنية":1950 مرشحا على النظام الفردي ولا قوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب
الرئاسة الفرنسية : ماكرون يزور شرم الشيخ الاثنين لدعم خطة ترامب في غزة
ربنا ينتقم منها.. والدة أطفال دلجا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
وسط بكاء وصراخ الأم.. تشييع جثامين 3 شقيقات في المنوفية
ماذا قال النبي عن خير أجناد الأرض.. ووصيته بأهل مصر وجيشها؟
قرار عاجل بعد القبض على مدير التنظيم بالموسكي في رشوة 50 ألف جنيه
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
غزة.. العثور على جثـ.ـث متحللة في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي
مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام

محمد عبد الفتاح

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أعمال التنسيق والتجميل داخل الحرم الجامعي بصحارى حرصا على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد لعام 2026/2025.

وشملت الجولة، عددا من المنشآت الجامعية من بينها حدائق مباني كلية العلوم والمبنى الإداري القديم ، حيث تابع أعمال قص الأشجار وتنسيق المساحات الخضراء، ورصف الطرق والممرات الداخلية بما يعكس الوجه الحضاري للجامعة، ويعزز من المشهد البصرى العام داخل الحرم الجامعى.

ورافق القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان خلال الجولة خالد عسران أمين عام الجامعة ، وعدد من مسؤولى الصيانة والتجميل حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد لؤي سعد الدين نصرت، أننا نعمل على أن تكون الجامعة نموذج يحتذى به فى الجمال والنظام ، وبيئة محفزة على التميز والإبداع منذ اليوم الأول للدراسة وعلى مدار أيام العام الدراسى .

جهود جامعية

تأتى هذه الجهود فى سياق حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل الإمكانيات الممكنة للطلاب والعاملين ، وتعزيز قيم الإنتماء والإعتزاز بالصرح الجامعى .

فيما شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات الندوة الطلابية التي أقيمت بكلية الزراعة والموارد الطبيعية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025 / 2026.

حضر الفعالية عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بالإضافة إلى  الدكتور حسين ادام وكيل الكلية وطلاب الكلية، وبمشاركة مميزة من فريق FA بالتعاون مع Agri Mix.

وشهدت الفعاليات تنوعًا في الفقرات التي جمعت بين الجانب الأكاديمي، والتطبيقي، والإبداعي، ما أتاح للطلاب فرصة حقيقية لاكتشاف مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم نحو المستقبل.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

