رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أعمال التنسيق والتجميل داخل الحرم الجامعي بصحارى حرصا على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد لعام 2026/2025.

وشملت الجولة، عددا من المنشآت الجامعية من بينها حدائق مباني كلية العلوم والمبنى الإداري القديم ، حيث تابع أعمال قص الأشجار وتنسيق المساحات الخضراء، ورصف الطرق والممرات الداخلية بما يعكس الوجه الحضاري للجامعة، ويعزز من المشهد البصرى العام داخل الحرم الجامعى.

ورافق القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان خلال الجولة خالد عسران أمين عام الجامعة ، وعدد من مسؤولى الصيانة والتجميل حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد لؤي سعد الدين نصرت، أننا نعمل على أن تكون الجامعة نموذج يحتذى به فى الجمال والنظام ، وبيئة محفزة على التميز والإبداع منذ اليوم الأول للدراسة وعلى مدار أيام العام الدراسى .

جهود جامعية

تأتى هذه الجهود فى سياق حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل الإمكانيات الممكنة للطلاب والعاملين ، وتعزيز قيم الإنتماء والإعتزاز بالصرح الجامعى .

فيما شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات الندوة الطلابية التي أقيمت بكلية الزراعة والموارد الطبيعية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025 / 2026.

حضر الفعالية عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بالإضافة إلى الدكتور حسين ادام وكيل الكلية وطلاب الكلية، وبمشاركة مميزة من فريق FA بالتعاون مع Agri Mix.

وشهدت الفعاليات تنوعًا في الفقرات التي جمعت بين الجانب الأكاديمي، والتطبيقي، والإبداعي، ما أتاح للطلاب فرصة حقيقية لاكتشاف مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم نحو المستقبل.