علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

كشفت دراسات حديثة، أن بعض التغيرات التي تظهر على أظافر القدمين واليدين قد تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بـ سرطان الرئة، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة حول العالم.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ورغم أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة، فإن ملاحظتها قد تساعد في اكتشافه مبكرًا وتسهيل العلاج قبل تفاقم الحالة.

وهناك بعض العلامات التي تظهر على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ تضخم أطراف الأصابع وتحدب الأظافر (Digital clubbing):

تشير المصادر إلى أن تضخم أطراف الأصابع وزيادة انحناء الأظافر من أكثر العلامات ارتباطًا بسرطان الرئة، حيث تصبح قاعدة الظفر أكثر ليونة، ويبدو الظفر مرتفعًا قليلًا عن الجلد.

وقد يظهر هذا العرض لدى 5 إلى 15% من المصابين بسرطان الرئة، خاصة في حالات السرطان غير صغير الخلية.

ـ تغير لون الأظافر أو ظهور خطوط داكنة:

وجود خطوط بنية أو سوداء تحت الأظافر (Melanonychia) قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة، منها سرطان الجلد تحت الظفر، إلا أنه أحيانًا يكون مرتبطًا بتغيرات ناتجة عن اضطرابات في الجسم أو ضعف الأكسجين في الدم الناتج عن أمراض الرئة.

ـ زرقة الأظافر أو شحوبها (Cyanosis):

الأظافر الزرقاء قد تكون دلالة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وهو أحد الأعراض التي قد تصاحب أمراض الرئة بما فيها سرطان الرئة أو أمراض القلب المزمنة.

ـ اختفاء الفتحة الماسية بين الأظافر (اختبار Schamroth):

عند وضع أظافر اليدين مقابل بعضهما، يُفترض أن تظهر فتحة ماسية صغيرة بين القاعدتين، أما غيابها فقد يشير إلى ظهور ما يسمى بـ “clubbed fingers”، وهي علامة تستدعي الفحص الطبي.

ورغم ارتباط هذه العلامات ببعض حالات سرطان الرئة، فإن ظهورها لا يعني بالضرورة وجود المرض، إذ يمكن أن تنتج أيضًا عن أمراض القلب أو الكبد أو التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي.

لذلك، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب المختص فور ملاحظة أي تغير غير طبيعي في شكل أو لون الأظافر، لإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من السبب الحقيقي وراءها.