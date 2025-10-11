قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الهيئة الوطنية":1950 مرشحا على النظام الفردي ولا قوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب
الرئاسة الفرنسية : ماكرون يزور شرم الشيخ الاثنين لدعم خطة ترامب في غزة
ربنا ينتقم منها.. والدة أطفال دلجا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
وسط بكاء وصراخ الأم.. تشييع جثامين 3 شقيقات في المنوفية
ماذا قال النبي عن خير أجناد الأرض.. ووصيته بأهل مصر وجيشها؟
قرار عاجل بعد القبض على مدير التنظيم بالموسكي في رشوة 50 ألف جنيه
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
غزة.. العثور على جثـ.ـث متحللة في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي
مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار
بالصور

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
آية التيجي

كشفت دراسات حديثة، أن بعض التغيرات التي تظهر على أظافر القدمين واليدين قد تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بـ سرطان الرئة، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة حول العالم.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ورغم أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة، فإن ملاحظتها قد تساعد في اكتشافه مبكرًا وتسهيل العلاج قبل تفاقم الحالة.

وهناك بعض العلامات التي تظهر على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، وتشمل ما يلي :

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ـ تضخم أطراف الأصابع وتحدب الأظافر (Digital clubbing):
تشير المصادر إلى أن تضخم أطراف الأصابع وزيادة انحناء الأظافر من أكثر العلامات ارتباطًا بسرطان الرئة، حيث تصبح قاعدة الظفر أكثر ليونة، ويبدو الظفر مرتفعًا قليلًا عن الجلد. 

وقد يظهر هذا العرض لدى 5 إلى 15% من المصابين بسرطان الرئة، خاصة في حالات السرطان غير صغير الخلية.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ـ تغير لون الأظافر أو ظهور خطوط داكنة:
وجود خطوط بنية أو سوداء تحت الأظافر (Melanonychia) قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة، منها سرطان الجلد تحت الظفر، إلا أنه أحيانًا يكون مرتبطًا بتغيرات ناتجة عن اضطرابات في الجسم أو ضعف الأكسجين في الدم الناتج عن أمراض الرئة.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ـ زرقة الأظافر أو شحوبها (Cyanosis):
الأظافر الزرقاء قد تكون دلالة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وهو أحد الأعراض التي قد تصاحب أمراض الرئة بما فيها سرطان الرئة أو أمراض القلب المزمنة.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ـ اختفاء الفتحة الماسية بين الأظافر (اختبار Schamroth):
عند وضع أظافر اليدين مقابل بعضهما، يُفترض أن تظهر فتحة ماسية صغيرة بين القاعدتين، أما غيابها فقد يشير إلى ظهور ما يسمى بـ “clubbed fingers”، وهي علامة تستدعي الفحص الطبي.

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

ورغم ارتباط هذه العلامات ببعض حالات سرطان الرئة، فإن ظهورها لا يعني بالضرورة وجود المرض، إذ يمكن أن تنتج أيضًا عن أمراض القلب أو الكبد أو التهابات مزمنة في الجهاز التنفسي. 

لذلك، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب المختص فور ملاحظة أي تغير غير طبيعي في شكل أو لون الأظافر، لإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من السبب الحقيقي وراءها.

سرطان الرئة أعراض سرطان الرئة تغيرات الأظافر أظافر القدمين تضخم الأصابع نقص الأكسجين علامات مبكرة للسرطان

