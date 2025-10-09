قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرج عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
آية التيجي

تُعد بطاطا كريم بروليه من الحلويات الشتوية الدافئة والمحببة للكثيرين، وتتميز بمذاقها الغني والكريمي الذي يجمع بين حلاوة البطاطا ولمسة الكراميل المقرمشة على الوجه.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطا كريم بروليه المميزة لتحضير هذا الطبق بطريقة سهلة وسريعة تناسب جميع الأذواق.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه 

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه 

مكونات بطاطا كريم بروليه:

2 كوب بطاطا مسلوقة ومهروسة جيدًا.

نصف كوب كريمة لباني.

نصف كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 صفار بيض.

رشة قرفة (اختياري).

سكر بني للتغطية.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه 

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي البطاطا المهروسة مع الكريمة اللباني والحليب والسكر والفانيليا وصفار البيض حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ـ اسكبي الخليط في رامكينز (أطباق صغيرة مقاومة للحرارة).

ـ ضعي الأطباق في صينية، واسكبي حولها ماءً ساخنًا حتى منتصفها (حمام مائي).

ـ اخبزيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة حتى تتماسك.

ـ بعد أن تبرد قليلًا، رشي السكر البني على الوجه، ثم استخدمي شعلة المطبخ (أو ضعيها تحت الشواية لبضع دقائق) حتى يتكرمل السكر ويأخذ لونًا ذهبيًا لامعًا.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه 

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح بطاطا كريم بروليه 

ـ يمكنكِ تقديم بطاطا كريم بروليه باردة أو دافئة حسب الرغبة.

ـ يفضل استخدام بطاطا حلوة ناضجة لتعزيز الطعم الطبيعي للحلوى.

ـ يمكن تزيين الوجه برشة قرفة أو جوز هند أو مكسرات مجروشة لمزيد من النكهة.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه 

فوائد البطاطا الحلوة

وتحتوي البطاطا على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات مثل فيتامين A وC، كما أنها تساعد على تعزيز المناعة وتحسين الهضم، مما يجعل هذا الطبق خيارًا صحيًا ولذيذًا في الوقت نفسه.

بطاطا كريم بروليه وصفات شتوية فاطمة أبو حاتي حلويات سهلة حلويات البطاطا الحلوة وصفات مصرية كريم بروليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

حالة الطقس

أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

ترشيحاتنا

حسين فهمي

تفاصيل مشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي" لدورته الحادية عشرة

شيماء سيف

شيماء سيف تكشف لـ”Vogue” عن وجهها الآخر: “أفضل أن أكون مصدرًا لسعادة الناس”

مسلسل المؤسس عثمان

تعرف على تفاصيل وموعد عرض الجزء السابع من مسلسل المؤسس عثمان

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد