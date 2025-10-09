طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

تُعد بطاطا كريم بروليه من الحلويات الشتوية الدافئة والمحببة للكثيرين، وتتميز بمذاقها الغني والكريمي الذي يجمع بين حلاوة البطاطا ولمسة الكراميل المقرمشة على الوجه.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطا كريم بروليه المميزة لتحضير هذا الطبق بطريقة سهلة وسريعة تناسب جميع الأذواق.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

مكونات بطاطا كريم بروليه:

2 كوب بطاطا مسلوقة ومهروسة جيدًا.

نصف كوب كريمة لباني.

نصف كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 صفار بيض.

رشة قرفة (اختياري).

سكر بني للتغطية.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي البطاطا المهروسة مع الكريمة اللباني والحليب والسكر والفانيليا وصفار البيض حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ـ اسكبي الخليط في رامكينز (أطباق صغيرة مقاومة للحرارة).

ـ ضعي الأطباق في صينية، واسكبي حولها ماءً ساخنًا حتى منتصفها (حمام مائي).

ـ اخبزيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة حتى تتماسك.

ـ بعد أن تبرد قليلًا، رشي السكر البني على الوجه، ثم استخدمي شعلة المطبخ (أو ضعيها تحت الشواية لبضع دقائق) حتى يتكرمل السكر ويأخذ لونًا ذهبيًا لامعًا.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح بطاطا كريم بروليه

ـ يمكنكِ تقديم بطاطا كريم بروليه باردة أو دافئة حسب الرغبة.

ـ يفضل استخدام بطاطا حلوة ناضجة لتعزيز الطعم الطبيعي للحلوى.

ـ يمكن تزيين الوجه برشة قرفة أو جوز هند أو مكسرات مجروشة لمزيد من النكهة.

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

فوائد البطاطا الحلوة

وتحتوي البطاطا على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات مثل فيتامين A وC، كما أنها تساعد على تعزيز المناعة وتحسين الهضم، مما يجعل هذا الطبق خيارًا صحيًا ولذيذًا في الوقت نفسه.