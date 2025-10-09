قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

أثار الدكتور إيريك بيرج، المتخصص في التغذية والطب الطبيعي، اهتمام المتابعين عبر منشور على منصة "إكس" (Twitter سابقًا) بعد أن كشف عن 23 عرضًا غير متوقعًا لنقص فيتامين D.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

وأكد بيرج، أن كثيرًا من الناس لا يدركون أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة مباشرة بانخفاض هذا الفيتامين الحيوي في الجسم.


وأوضح بيرج أن فيتامين D لا يقتصر دوره على صحة العظام والمناعة فحسب، بل يؤثر أيضًا في الحالة النفسية، وصحة القلب، والجلد، وحتى الهرمونات.

في منشوره، قال الدكتور بيرج: "هناك أعراض غريبة لا تخطر على البال ترتبط بنقص فيتامين D، وقد دعمت الأبحاث العلمية كل منها، وسأعرض أبرزها فيما يلي."

ـ الكوابيس:
عادة ما ترتبط بنقص فيتامين B1، لكن بيرج أكد أن نقص فيتامين D يمكن أن يؤدي إلى تكرار الكوابيس أيضًا.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ـ متلازمة تململ الساقين:
رغم ارتباطها غالبًا بنقص فيتامينات B، إلا أن نقص فيتامين D قد يكون أحد أسبابها، خاصة لدى من يفرطون في تناول السكريات والكربوهيدرات.

ـ حب الشباب والتهابات الغدد الدهنية:
عند انسداد أو التهاب الغدد الدهنية، قد يكون السبب انخفاض فيتامين D في الجسم.

ـ اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب:
أوضح بيرج أن هناك دراسات تربط بين نقص فيتامين D واضطرابات المزاج، خاصة الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ـ اضطراب ضربات القلب:
يؤثر نقص فيتامين D على تنظيم نبض القلب، وقد يسبب خفقانًا أو اضطرابات في النظم القلبي.

ـ مشكلات التنفس والربو:
يرتبط نقص فيتامين D بضعف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، خاصة عند الأطفال.

ـ الصدفية والأكزيما:
كونها أمراض مناعة ذاتية، فإن نقص فيتامين D يعد أحد العوامل الرئيسية المسببة لها، ويُعد تعويض الفيتامين مع الصيام المتقطع من أفضل طرق العلاج.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ـ مشكلات الجيوب الأنفية وحمى القش لدى الأطفال:
دعا بيرج إلى ضرورة التعرض الكافي لأشعة الشمس أو تناول مكملات فيتامين D.

ـ اضطرابات النمو وتشوهات الأسنان لدى الأطفال:
مثل القدم المسطحة أو تقوس الساقين والجنف، وقد تعود هذه المشكلات إلى نقص فيتامين D في المراحل المبكرة من النمو.

ـ طول الدورة الشهرية وعدم انتظامها:
أوضح بيرج أن النساء اللواتي يعانين من نقص فيتامين D أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات لاضطرابات الدورة الشهرية.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ـ الأورام الليفية الرحمية:
أشارت دراسات، وفق بيرج، إلى أن تناول 50 ألف وحدة دولية من فيتامين D3 يساعد في إيقاف نمو هذه الأورام.

ـ سلس البول والدوار وقصر النظر:
أوضح أن نقص فيتامين D يرتبط بزيادة فرص الإصابة بهذه الحالات، خاصة بين السيدات وكبار السن.

ـ ضعف الانتصاب والزرق (ارتفاع ضغط العين):
أكد أن نقص فيتامين D يضاعف خطر الإصابة بهذه الحالات بنسبة تصل إلى الضعف.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

وأكد بيرج أن تناول فيتامين D3 مع فيتامين K2 ضروري لضمان امتصاص الكالسيوم بشكل صحي وتجنب ترسبه في الأوعية الدموية.

وقال بيرج: "عند تناول 15,000 وحدة دولية من فيتامين D3 يجب الموازنة مع 100 ميكروغرام من K2."

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

أهمية فيتامين D للحامل والأطفال

وأشار بيرج إلى أن نقص فيتامين D شائع بين الحوامل والمرضعات، لأن أجسامهن تستهلك كميات كبيرة أثناء الحمل والإرضاع، ما يجعل الأطفال عرضة لأعراض مثل التنفس السريع أو تضخم اللوزتين.

فيتامين D أعراض نقص فيتامين D دكتور بيرج الصحة العامة المناعة اضطراب المزاج فيتامين K2 التغذية الصحية منصة إكس

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزارة الرياضة

الشباب والرياضة تطلق حملة توعية شاملة ضمن بروتوكول التعاون مع منظمة الصحة العالمية

يانيك فيريرا

رغم عودة السعيد.. قرار مفاجئ من فيريرا بشأن تشكيل الزمالك الأساسي

منتخب مصر للجوجيتسو

غدًا.. انطلاق معسكر منتخب الجوجيتسو استعدادًا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد