أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أثار الدكتور إيريك بيرج، المتخصص في التغذية والطب الطبيعي، اهتمام المتابعين عبر منشور على منصة "إكس" (Twitter سابقًا) بعد أن كشف عن 23 عرضًا غير متوقعًا لنقص فيتامين D.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

وأكد بيرج، أن كثيرًا من الناس لا يدركون أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة مباشرة بانخفاض هذا الفيتامين الحيوي في الجسم.



وأوضح بيرج أن فيتامين D لا يقتصر دوره على صحة العظام والمناعة فحسب، بل يؤثر أيضًا في الحالة النفسية، وصحة القلب، والجلد، وحتى الهرمونات.

في منشوره، قال الدكتور بيرج: "هناك أعراض غريبة لا تخطر على البال ترتبط بنقص فيتامين D، وقد دعمت الأبحاث العلمية كل منها، وسأعرض أبرزها فيما يلي."

ـ الكوابيس:

عادة ما ترتبط بنقص فيتامين B1، لكن بيرج أكد أن نقص فيتامين D يمكن أن يؤدي إلى تكرار الكوابيس أيضًا.

ـ متلازمة تململ الساقين:

رغم ارتباطها غالبًا بنقص فيتامينات B، إلا أن نقص فيتامين D قد يكون أحد أسبابها، خاصة لدى من يفرطون في تناول السكريات والكربوهيدرات.

ـ حب الشباب والتهابات الغدد الدهنية:

عند انسداد أو التهاب الغدد الدهنية، قد يكون السبب انخفاض فيتامين D في الجسم.

ـ اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب:

أوضح بيرج أن هناك دراسات تربط بين نقص فيتامين D واضطرابات المزاج، خاصة الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب.

ـ اضطراب ضربات القلب:

يؤثر نقص فيتامين D على تنظيم نبض القلب، وقد يسبب خفقانًا أو اضطرابات في النظم القلبي.

ـ مشكلات التنفس والربو:

يرتبط نقص فيتامين D بضعف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، خاصة عند الأطفال.

ـ الصدفية والأكزيما:

كونها أمراض مناعة ذاتية، فإن نقص فيتامين D يعد أحد العوامل الرئيسية المسببة لها، ويُعد تعويض الفيتامين مع الصيام المتقطع من أفضل طرق العلاج.

ـ مشكلات الجيوب الأنفية وحمى القش لدى الأطفال:

دعا بيرج إلى ضرورة التعرض الكافي لأشعة الشمس أو تناول مكملات فيتامين D.

ـ اضطرابات النمو وتشوهات الأسنان لدى الأطفال:

مثل القدم المسطحة أو تقوس الساقين والجنف، وقد تعود هذه المشكلات إلى نقص فيتامين D في المراحل المبكرة من النمو.

ـ طول الدورة الشهرية وعدم انتظامها:

أوضح بيرج أن النساء اللواتي يعانين من نقص فيتامين D أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات لاضطرابات الدورة الشهرية.

ـ الأورام الليفية الرحمية:

أشارت دراسات، وفق بيرج، إلى أن تناول 50 ألف وحدة دولية من فيتامين D3 يساعد في إيقاف نمو هذه الأورام.

ـ سلس البول والدوار وقصر النظر:

أوضح أن نقص فيتامين D يرتبط بزيادة فرص الإصابة بهذه الحالات، خاصة بين السيدات وكبار السن.

ـ ضعف الانتصاب والزرق (ارتفاع ضغط العين):

أكد أن نقص فيتامين D يضاعف خطر الإصابة بهذه الحالات بنسبة تصل إلى الضعف.

وأكد بيرج أن تناول فيتامين D3 مع فيتامين K2 ضروري لضمان امتصاص الكالسيوم بشكل صحي وتجنب ترسبه في الأوعية الدموية.

وقال بيرج: "عند تناول 15,000 وحدة دولية من فيتامين D3 يجب الموازنة مع 100 ميكروغرام من K2."

أهمية فيتامين D للحامل والأطفال

وأشار بيرج إلى أن نقص فيتامين D شائع بين الحوامل والمرضعات، لأن أجسامهن تستهلك كميات كبيرة أثناء الحمل والإرضاع، ما يجعل الأطفال عرضة لأعراض مثل التنفس السريع أو تضخم اللوزتين.