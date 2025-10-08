قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
بالصور

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
آية التيجي

أوضحت الدكتورة رانيا لطيف، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، عبر منشور على صفحتها الرسمية، الأسباب الشائعة وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

وأكدت رانيا لطيف، أن كثيرًا من الأمهات يلاحظن تغيّر رائحة فم الطفل خاصة عند الاستيقاظ من النوم، مما يسبب لهن القلق، رغم أن أغلب الحالات يمكن علاجها بسهولة بعد معرفة السبب.

وذكرت الدكتورة رانيا لطيف، أن رائحة الفم السيئة ليست دائمًا ناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان، بل قد تعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

ـ تسوس الأسنان أو وجود جيوب بين الأسنان.

ـ التهابات اللثة أو قرح الفم المتكررة.

ـ التهابات أو تضخم اللوزتين المزمن.

ـ تضخم اللحمية أو حساسية الأنف.

ـ ارتجاع المريء أو الطفيليات المعوية.

وأضافت رانيا، إلى أن السبب وراء رائحة الفم الكريهة للاطفال عند الإستيقاظ أحيانًا يكون اختلال توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي ونمو فطريات مثل الكانديدا، التي تفرز مواد تسبب رائحة غير مرغوبة بالفم.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال


عوامل تزيد من المشكلة

وأشارت لطيف إلى أن بعض العادات اليومية قد تؤدي إلى زيادة نشاط الفطريات المسببة للرائحة، منها:

ـ تناول الأطعمة غير الصحية، خاصة السكريات والمخبوزات قبل النوم.

ـ  الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

ـ قلة تعرض الطفل للهواء الطلق وعدم ممارسة الأنشطة في الخارج، مما يُضعف جهاز المناعة.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

علاقة الجيوب الأنفية واللوز برائحة الفم

وأكدت الدكتورة، أن التهابات الجيوب الأنفية تؤدي إلى تراكم الإفرازات في الممرات الأنفية والحلق، ما يوفر بيئة مثالية للبكتيريا، فتظهر رائحة فم كريهة لا تزول بالفرشاة أو الغسول.
وفي حالات التهاب اللوزتين، فقد أشارت لطيف، أنه قد يظهر بقع بيضاء، تتراكم البكتيريا في المنطقة مسببة نفس المشكلة، وهنا يُنصح باستخدام المضاد الحيوي المناسب بعد استشارة الطبيب.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

قلة شرب الماء من الأسباب الشائعة

كما أوضحت رانيا لطيف، أن نقص شرب الماء يقلل من إفراز اللعاب الذي ينظف الفم طبيعيًا، مما يؤدي لتكاثر البكتيريا. ونصحت الأمهات بضرورة تشجيع الطفل على شرب الماء بانتظام للحفاظ على رائحة الفم الجيدة وصحة الفم العامة.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

طرق العناية بنظافة فم الطفل

وأكدت رانيا لطيف، أن هناك بعض الطرق الفعالة للعناية بنظافة قم الاطفال، ومن أبرزها :

ـ تنظيف الأسنان 3 مرات يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة.

ـ استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان:

للأطفال دون 3 سنوات: ما يعادل حبة أرز.

للأطفال الأكبر: ما يعادل حبة حمص.

ـ تنظيف اللسان والأسنان الخلفية يوميًا.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

علامات خطيرة تستدعي مراجعة الطبيب

وحذرت الدكتورة رانيا لطيف، من أن رائحة الأسيتون في نفس الطفل قد تكون مؤشرًا خطيرًا على إصابة الطفل بالسكري أو قرب حدوث غيبوبة كيتونية، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند ملاحظة هذه الرائحة.

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال


زيادة اللعاب عند الرضع ليست دائمًا مرضًا

أوضحت أيضًا أن الريالة الزائدة قبل التسنين أمر طبيعي، لأن الطفل لم يكتسب بعد التحكم الكامل في عضلات البلع والفم، ويكتمل هذا التطور بين عمر سنة ونصف وسنتين، ولا يستدعي القلق إلا إذا صاحبته أعراض أخرى مثل الحرارة أو رفض الطعام.

رائحة الفم الكريهة عند الأطفال دكتورة رانيا لطيف أسباب رائحة الفم علاج رائحة الفم للأطفال الكانديدا تسوس الأسنان التهابات اللوز التهابات اللوز والجيوب الأنفية صحة الفم للأطفال

