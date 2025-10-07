قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
بالصور

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
آية التيجي

في الوقت الذي يُعد فيه عصير الليمون مشروبًا صحيًا غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يحذر خبراء الأسنان من أن الإفراط في تناوله قد يُحدث أضرارًا خفية وخطيرة على صحة الفم والأسنان. 

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على  الأسنان

تشير دراسات حديثة، إلى أن الطبيعة الحمضية لعصير الليمون يمكن أن تسبب تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، ما يؤدي إلى حساسية مزعجة ومشكلات تجميلية يصعب علاجها لاحقًا.

وهناك العديد من مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على  الأسنان، وفقا لما نشر في موقع Healthline وMedical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ تآكل مينا الأسنان بسبب الحموضة
ويحتوي عصير الليمون على درجة حموضة منخفضة جدًا (pH بين 2 و3)، ما يجعله من أكثر العصائر تآكلًا لمينا الأسنان. ومع تكرار شربه يوميًا، تبدأ طبقة المينا الواقية بالضعف، لتكشف العاج الحساس أسفلها.

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على  الأسنان

ـ أعراض تآكل المينا
يُحذر الأطباء من ظهور علامات مثل حساسية الأسنان عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة، وتغير لون الأسنان إلى الأصفر، بالإضافة إلى ملمس خشن أو حواف حادة للأسنان.

ـ الليمون والمياه الدافئة صباحًا.. عادة قد تكون مضرة
على الرغم من انتشار عادة شرب ماء الليمون الدافئ صباحًا لتنقية الجسم أو دعم المناعة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الممارسة اليومية قد تُعرض الأسنان لتآكل مزمن.

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على  الأسنان

نصائح لتقليل ضرر شرب الليمون على الأسنان

ـ يُنصح بتخفيف عصير الليمون بالماء قبل شربه.

ـ استخدام الشفاطة (القشة) لتقليل ملامسة الحمض للأسنان.

ـ تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب العصير، والانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ـ المضمضة بالماء بعد الشرب لتقليل الحموضة في الفم.

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على  الأسنان

بدائل صحية لعصير الليمون

ويوصي الخبراء بتناول الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال أو الكيوي بدلاً من الإفراط في الليمون، أو الاعتماد على مكملات غذائية للحفاظ على صحة اللثة دون التأثير على الأسنان.

وقال الدكتور جون روبرتسون، أخصائي صحة الفم بجامعة كاليفورنيا، إن "الضرر الناتج عن الأحماض لا يعتمد على الكمية فقط، بل على مدة ملامسة الحمض للأسنان. حتى الكميات الصغيرة من الليمون يمكن أن تكون ضارة إذا تم شربها ببطء أو بشكل متكرر خلال اليوم".

عصير الليمون تآكل مينا الأسنان أضرار الليمون على الأسنان صحة الفم حموضة الليمون نصائح لحماية الأسنان

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

