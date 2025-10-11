قيادي بالجبهة الوطنية: رفع الأعلام المصرية بقطاع غزة اعتراف بدورها في دعم القضية الفلسطينية

أكد عمرو غلاب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن رفع الأعلام المصرية والهتاف باسم مصر في قطاع غزة، عقب إعلان اتفاق الهدنة، رسالة تقدير من الشعب الفلسطيني للجهود المصرية في التهدئة.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر أثبتت للجميع أنها الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وبذلت جهودا مضنية من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يقضي بوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح غلاب، أن مشاهد عودة النازحين إلى القطاع بعد الإعلان عن الهدنة، يبث الأمل في نفوس الجميع وعلى رأسهم المواطنين الفلسطينين، في التوصل إلى إقرار السلام في المنطقة.

وقال القيادي بحزب الجبهة الوطنية: مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولن تتوقف عن هذا الدور المحوري والهام، وصولا لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.