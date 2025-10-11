قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام قليلة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2025
سعر الدولار اليوم 11-10-2025
نصف مليون متظاهر في لندن يهتفون لفلسطين بالتزامن مع زيارة ترامب للشرق الأوسط
القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
الخط الأخضر الثالث يمدّد ساعات العمل لدعم مشجعي المنتخب في مواجهة غينيا باستاد القاهرة
وزير الري: 90% نسبة الانتهاء من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة
"الهيئة الوطنية":1950 مرشحا على النظام الفردي ولا قوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب
الرئاسة الفرنسية : ماكرون يزور شرم الشيخ الاثنين لدعم خطة ترامب في غزة
ربنا ينتقم منها.. والدة أطفال دلجا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
وسط بكاء وصراخ الأم.. تشييع جثامين 3 شقيقات في المنوفية
ماذا قال النبي عن خير أجناد الأرض.. ووصيته بأهل مصر وجيشها؟
قيادي بالجبهة الوطنية: رفع الأعلام المصرية بقطاع غزة اعتراف بدورها في دعم القضية الفلسطينية

محمد الشعراوي

أكد عمرو غلاب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن رفع الأعلام المصرية والهتاف باسم مصر في قطاع غزة، عقب إعلان اتفاق الهدنة، رسالة تقدير من الشعب الفلسطيني للجهود المصرية في التهدئة.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر أثبتت للجميع أنها الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وبذلت جهودا مضنية من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يقضي بوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح غلاب، أن مشاهد عودة النازحين إلى القطاع بعد الإعلان عن الهدنة، يبث الأمل في نفوس الجميع وعلى رأسهم المواطنين الفلسطينين، في التوصل إلى إقرار السلام في المنطقة.

وقال القيادي بحزب الجبهة الوطنية: مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولن تتوقف عن هذا الدور المحوري والهام، وصولا لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

