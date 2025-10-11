قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
ترامب: هذه صفقة عظيمة لإسرائيل والعرب.. وسأزور القاهرة وتل أبيب قريبًا
للانتقام.. إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين بينهم 67 طفلًا
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تستمر أسعار الدواجن فى التراجع يوما بعد يوم ، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وتراجع أسعارها أمام المربين وتوفيرها مما شجع المربي على إنتاج المزيد من الدورات الجديدة .
 

أسعار الدواجن اليوم 


واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بالمزرعة  وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.


كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 112 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 


وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن

 

ومن جانبه ، أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، مرجعًا هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج ووجود فائض يصل إلى 15%.

وأكد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تراجع أسعار الكتاكيت، إلى جانب توافر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، كان له دور كبير في استقرار السوق، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق ونائبه مصطفى الصياد في دعم القطاع وتحقيق طفرة غير مسبوقة.

وأوضح أن أسعار الدواجن في مصر تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب كأي سلعة عالمية، مضيفًا أن بعض المواطنين قد لا يشعرون بانخفاض الأسعار بسبب تفاوتها في محال التجزئة، لكن السعر العادل للمستهلك يجب ألا يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يُعد من القطاعات الاستراتيجية في مصر، بإجمالي استثمارات تفوق 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصبحت قادرة على تصدير الفائض للأسواق الخارجية. 

الدواجن أسعار الدواجن الفراخ البانيه البيض كيلو البانيه سعر الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة وظاهرة تمتد 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مشارك بجائزة الآغا خان: مصر من أكبر مصدّري الطماطم المجففة بالعالم

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي: الإسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي.. فيديو

الفنانة شيرين

شيرين تكشف عن فيلمها الجديد «الشكوى» وموعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد