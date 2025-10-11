أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

تستمر أسعار الدواجن فى التراجع يوما بعد يوم ، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وتراجع أسعارها أمام المربين وتوفيرها مما شجع المربي على إنتاج المزيد من الدورات الجديدة .



أسعار الدواجن اليوم



واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.



كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 112 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 170جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم



وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن

ومن جانبه ، أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، مرجعًا هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج ووجود فائض يصل إلى 15%.

وأكد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تراجع أسعار الكتاكيت، إلى جانب توافر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، كان له دور كبير في استقرار السوق، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق ونائبه مصطفى الصياد في دعم القطاع وتحقيق طفرة غير مسبوقة.

وأوضح أن أسعار الدواجن في مصر تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب كأي سلعة عالمية، مضيفًا أن بعض المواطنين قد لا يشعرون بانخفاض الأسعار بسبب تفاوتها في محال التجزئة، لكن السعر العادل للمستهلك يجب ألا يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يُعد من القطاعات الاستراتيجية في مصر، بإجمالي استثمارات تفوق 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأصبحت قادرة على تصدير الفائض للأسواق الخارجية.