لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

نشرت الفنانة داليا البحيري ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت داليا البحيري ، مرتديه بنطال كاجوال باللون الاسود، ونسقت معه توب نفس اللون، وأكملت إطلالتها بجاكيت كاجوال باللون الزيتي لإكمال اللوك.

كما اختارت داليا البحيري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري ، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري