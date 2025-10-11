قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

فيضانات المكسيك تودي بحياة 27 شخصًا وتدمّر آلاف المنازل

أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في بعض المناطق بالبلاد، إلى 27 قتيلا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت أن ولاية "هيدالجو" الواقعة شرقي المكسيك تعد من أكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات حيث لقي فيها 16 شخصا حتفهم، فيما تدمرت آلاف المنازل وغمرت المياه الشوارع، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية "بويبلا" أليخاندرو أرمينتا إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين، كما تضرر نحو 80 ألف شخص في الولاية جراء الفيضانات.. وفي ولاية "فيراكروز"، لقي شخصان حتفهما.
 

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم قالت إن الحكومة قامت بنشر 5400 فرد من أجل دعم المواطنين في المجتمعات المتضررة وإعادة فتح الطرق وتوزيع المساعدات وإعادة التيار الكهربائي

