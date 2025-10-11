فيضانات المكسيك تودي بحياة 27 شخصًا وتدمّر آلاف المنازل

أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في بعض المناطق بالبلاد، إلى 27 قتيلا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت أن ولاية "هيدالجو" الواقعة شرقي المكسيك تعد من أكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات حيث لقي فيها 16 شخصا حتفهم، فيما تدمرت آلاف المنازل وغمرت المياه الشوارع، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية "بويبلا" أليخاندرو أرمينتا إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين، كما تضرر نحو 80 ألف شخص في الولاية جراء الفيضانات.. وفي ولاية "فيراكروز"، لقي شخصان حتفهما.



وأشارت الشبكة إلى أن الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم قالت إن الحكومة قامت بنشر 5400 فرد من أجل دعم المواطنين في المجتمعات المتضررة وإعادة فتح الطرق وتوزيع المساعدات وإعادة التيار الكهربائي