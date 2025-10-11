قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
المندوه: تصريحاتي حول وضع الزمالك جاءت لتحمل الجميع مسئولياته قبل فوات الأوان
أخبار العالم

فقدان 18 شخصًا بعد انفجار في مصنع ذخائر عسكري بأمريكا

هاجر رزق

فقد 18 شخصا بولاية تينسي الأميركية بعد انفجار وقع في مصنع ذخائر عسكري.


 وتسبب الانفجار الذي وقع في شركة "أكيوريت إنيرجيتيك سيستمز" على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي ناشفيل، في وقوع عدد من الوفيات، لكن المسؤولين لم يحددوا بعد عددهم.


 وأظهرت لقطات من مقطع مصور من الجو بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، مبنى بات أثرا بعد عين.


وذكر كريس ديفيس قائد شرطة مقاطعة همفري في مؤتمر صحفي، إن الحادث كان "أحد أكثر المواقف المدمرة التي مررت بها في حياتي المهنية"، مضيفا أن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد السبب.


وقال: "لن يكون هناك تفسير موجز لذلك"، مضيفا أن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات كانوا في موقع الحادث.

وعندما طلب منه وصف المبنى الذي وقع فيه الانفجار، قال ديفيس: "لا يوجد ما أصفه. فالمبنى سُوي بالأرض".


وقال ديفيس في البداية إن 19 شخصا في عداد المفقودين، لكن قناة "دبليو إس إم في" التلفزيونية ذكرت في وقت لاحق نقلا عن مسؤولين، أن أحد الذين كان يعتقد أنه بين المفقودين وجد سالما في منزله.

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

