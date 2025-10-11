قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أصغر بـ14 عاما.. فحص طبي يكشف العمر الحقيقي لقلب ترامب

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشف طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة بعد خضوعه لفحص طبي روتيني، مشيرًا إلى أن "عمر قلبه الحقيقي" أصغر بنحو 14 عامًا من عمره الزمني البالغ 79 عامًا.

وخضع ترامب صباح الجمعة لفحصه السنوي في مركز والتر ريد الطبي قرب العاصمة واشنطن، حيث أجرى مجموعة من الاختبارات الروتينية، وتلقى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

وقال طبيبه شون باربابيلا في بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس "يواصل إظهار تمتعه بصحة عامة ممتازة، ويحتفظ بلياقة بدنية عالية تمكنه من الالتزام بجدول يومي مرهق من دون أي قيود".

وعقب عودته إلى البيت الأبيض، رفع ترامب إبهامه عاليًا أمام الصحفيين في إشارة إلى رضاه عن نتائج الفحص، قائلًا لاحقًا: "أنا في حالة بدنية ممتازة، وجسديًا وعقليًا أشعر أنني بخير جدًا."

وأوضح البيت الأبيض في وقت سابق أن الكدمات التي ظهرت على يدي الرئيس في يوليو الماضي كانت نتيجة "المصافحة المتكررة" وتناوله الأسبرين كإجراء وقائي لأمراض القلب والأوعية الدموية، نافيًا وجود أي مشاكل صحية خطيرة.

وأشار ترامب إلى أنه سيجري فحوصًا نصف سنوية مستقبلًا، مضيفًا مازحًا: "خضعت لفحص إدراكي، وقد حصلت على نتيجة كاملة، ولو لم أفعل فأنتم الصحفيون ستكونون أول من يعلن ذلك!"

ويعرف ترامب بأنه لا يدخن ولا يشرب الكحول، لكنه لا يخفي شغفه بالوجبات السريعة والمشروبات الغازية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الفحص في وقت يستعد فيه ترامب لسلسلة جولات دولية، من بينها زيارة مرتقبة إلى مصر وإسرائيل للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق غزة، الذي وصفه بأنه "صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين".

ترامب قلب ترامب واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد