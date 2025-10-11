قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

5 علامات شائعة للعقم لدى النساء يجب أن تعرفيها

العقم
العقم

تواجه ملايين النساء العقم في جميع أنحاء العالم، ويعد الكشف المبكر عن علامات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية والجماع المؤلم والاختلالات الهرمونية وآلام الحوض أمرا حيويا. 

يمكن أن تؤثر حالات مثل متلازمة تكيس المبايض وبطانة الرحم على الحمل.

ويمكن الاعتراف بهذه المؤشرات المرأة من طلب المشورة الطبية في وقت أقرب، ما يحسن فرص الحمل الناجح والصحة الإنجابية بشكل عام.

يؤثر العقم على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم، وفهم علامات الإنذار المبكر أمر بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب والعلاج الفعال. 

ونشرت فيستاتبيرلز دراسة تشير إلى أن اضطرابات الإباضة تمثل ما يقرب من 25% من حالات العقم عند الإناث، ما يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بأنماط الحيض والتغيرات الهرمونية والمؤشرات الصحية الدقيقة الأخرى.

يسمح الكشف المبكر للنساء بطلب المشورة المهنية في وقت أقرب، ما يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرصهن في الحمل الناجح.

قد تتجاهل العديد من النساء أو ترفض أعراضا مثل الدورات غير المنتظمة أو التقلبات الهرمونية أو عدم الراحة المزمنة في الحوض، على افتراض أنها طبيعية أو مؤقتة. 

ومع ذلك، يمكن أن تشير هذه العلامات في كثير من الأحيان إلى حالات كامنة مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أو بطانة الرحم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو مشاكل الجهاز التناسلي التي تؤثر على الخصوبة.

إن إدراك المؤشرات الشائعة للعقم يمكن النساء من السيطرة على صحتهن الإنجابية، والتخطيط للاستشارات الطبية بشكل استباقي، واعتماد تعديلات على نمط الحياة قد تعزز الخصوبة. 

لا يتعلق التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر بزيادة احتمال الحمل فحسب، بل يتعلق أيضا بدعم الصحة الإنجابية والهرمونية بشكل عام.


 

علامات العقم لدى النساء للبحث عنها

يمكن أن يساعدك فهم العلامات الشائعة للعقم لدى النساء في تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر والبحث عن الدعم الطبي المناسب. 

فيما يلي ستة مؤشرات رئيسية يجب مراقبتها:

فترات غير منتظمة أو غائبة

دورات الحيض المنتظمة ضرورية للإباضة، ويمكن أن تشير الدورات التي تزيد على 35 يوما، أو أقصر من 21 يوما، أو غائبة إلى اضطرابات الإباضة.

غالبا ما ترتبط حالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) واختلالات الغدة الدرقية بمثل هذه المخالفات.

إندبندنت : النساء بريئات من العقم والرجال السر المجهول

الاختلالات الهرمونية

قد تشير أعراض مثل زيادة الوزن أو فقدانه غير المبرر، ونمو الشعر المفرط، وحب الشباب، واضطرابات النوم إلى اختلالات هرمونية.

يمكن أن تؤدي هذه الاختلالات إلى تعطيل الإباضة والدورات الشهرية، ما يؤدي إلى تحديات الخصوبة.


ألم الحوض المزمن

يمكن أن يكون ألم الحوض المستمر أحد أعراض حالات مثل بطانة الرحم أو الأورام الليفية، والتي يمكن أن تتداخل مع الحمل. .

من الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا استمر هذا العرض.

السمنة أو صعوبة فقدان الوزن

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن أو صعوبة فقدان الوزن على التوازن الهرموني والإباضة.

وترتبط السمنة بحالات مثل متلازمة تكيس المبايض، والتي يمكن أن تضعف الخصوبة.

إفرازات مهبلية غير طبيعية أو عدوى

قد تشير الالتهابات المهبلية المتكررة أو غير العادية أو الإفرازات غير الطبيعية أو التهيج المزمن إلى حالات تؤثر على الجهاز التناسلي، مثل الالتهابات التي تسبب تندب أو التهاب في الرحم أو قناتي فالوب، ويمكن لعلاجها على الفور أن يمنع المضاعفات مع الخصوبة.

يمكن أن يسهل التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر التشاور والتدخل الطبي في الوقت المناسب. 

إذا واجهت أيا من هذه الأعراض، استشيري أخصائي الرعاية الصحية المتخصص في الصحة الإنجابية لاستكشاف الأسباب المحتملة وخيارات العلاج.

المصدر: timesofindia

العقم الصحة الإنجابية الدورة الشهرية الخصوبة

