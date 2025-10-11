بايدن يبدأ مرحلة جديدة من علاج سرطان البروستاتا

أفاد متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم السبت، بأن بايدن يخضع لمرحلة جديدة من العلاج بعد تشخيص إصابته بسرطان بروستاتا عدواني في مايو الماضي، وفق ما نقلته شبكة NBC News.



وقال المتحدث إن الرئيس السابق يتلقى حاليًا علاجا إشعاعيا إلى جانب العلاج الهرموني، في إطار خطة طبية تستمر نحو خمسة أسابيع وتشكل مرحلة جديدة من مسار علاجه.



وكان بايدن قد خضع الشهر الماضي لجراحة لإزالة سرطان الجلد بتقنية "موهس" (MOHS)، وظهرت على جبهته ضمادة واضحة خلال آخر ظهور علني له.

وكان بايدن أعلن في مايو عن إصابته بسرطان بروستاتا متقدم امتد إلى العظام، مؤكدًا في حينه أنه يتابع مع فريقه الطبي عددًا من الخيارات العلاجية لضمان إدارة فعّالة للمرض.