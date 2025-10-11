قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيدات يد الأهلي يفوز على كالارا ياوندي الكاميروني ببطولة إفريقيا

سيدات يد الاهلي
سيدات يد الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34 - 21، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، داخل صالة محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ظهر فريق سيدات يد الأهلي بشكل قوي خلال المباراة، وقدم أداءً مميزًا نجح من خلاله الفريق في السيطرة على مجريات اللعب، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15 - 8، قبل أن يواصل تفوقه خلال الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 34 - 21.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» مع اتحاد النواصر المغربي في المباراة القادمة، يوم الأربعاء المقبل.

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًّا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًّا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًّا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.

النادي الأهلي سيدات يد الاهلي كرة القدم كالارا ياوندي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري

