قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة على المنشآت الطبية لضبط المخالفات البيئية بقنا

حملة البيئة بقنا
حملة البيئة بقنا
يوسف رجب

نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من العيادات والمراكز الطبية بمدينة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة العمل على تكثيف الحملات الرقابية على العيادات الطبية الخاصة، ومعامل التحاليل، وكافة المنشآت الصحية، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، ومراجعة كافة الاشتراطات القانونية والصحية بها.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات المنصوص عليها، ومتابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل المخالفين دون تهاون أو تقصير.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية، وضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة لشؤون البيئة ومديرية الشؤون الصحية، لضمان استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لممارسة النشاط.

وأشارت صلاح، إلى أنه تم المرور على 5 منشآت طبية، ما بين عيادات مخ وأعصاب، وأطفال، وحضانات، ومعامل تحاليل، والتي أسفرت عن رصد بعض المخالفات، مشيرة إلى أنه جاري تحرير 3 إنذارات لمنشآت لم تستوفي المستندات المطلوبة الخاصة بالتراخيص.

وتابعت مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة، أنه سيتم إرسال محضرين مخالفة بيئية، ومخاطبة شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، لعدم قيام بعض المنشئات الطبية فصل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات العادية، وعدم وجود تعاقد رسمي مع مديرية الشؤون الصحية للتخلص الآمن من تلك النفايات.
   
وأكدت صلاح، استمرار تكثيف هذه الحملات الدورية بكافة مراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة أو تضر بالبيئة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وشارك في الحملة كل من، الدكتورة أسماء فاروق، مديرة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة أميرة فخرالدين، إدارة العلاج الحر بإدارة قنا الصحية، وعبيد حسن، مسؤول المخلفات الطبية بمديرية الشؤون الصحية.
 


قنا حملة تفتيشية مكبرة المنشآت الطبية المخالفات البيئية شئون البيئة النفايات الطبية الخطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إيلون ماسك: هل أصبح أغنى رجل في التاريخ أم مجرد رقم قياسي جديد؟

قفزة تاريخية لـ إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم.. هل وصل إلى القمة المطلقة؟

مصر تحظر لعبة روبلوكس للأطفال وسط مخاوف تتعلق بالسلامة النفسية

روبلكس ترد لأول مرة بعد حظرها في مصر.. التفاصيل الكاملة

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة.. وأسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد