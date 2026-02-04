حملة على المنشآت الطبية لضبط المخالفات البيئية بقنا

نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من العيادات والمراكز الطبية بمدينة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة العمل على تكثيف الحملات الرقابية على العيادات الطبية الخاصة، ومعامل التحاليل، وكافة المنشآت الصحية، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، ومراجعة كافة الاشتراطات القانونية والصحية بها.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات المنصوص عليها، ومتابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل المخالفين دون تهاون أو تقصير.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية، وضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة لشؤون البيئة ومديرية الشؤون الصحية، لضمان استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لممارسة النشاط.

وأشارت صلاح، إلى أنه تم المرور على 5 منشآت طبية، ما بين عيادات مخ وأعصاب، وأطفال، وحضانات، ومعامل تحاليل، والتي أسفرت عن رصد بعض المخالفات، مشيرة إلى أنه جاري تحرير 3 إنذارات لمنشآت لم تستوفي المستندات المطلوبة الخاصة بالتراخيص.

وتابعت مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة، أنه سيتم إرسال محضرين مخالفة بيئية، ومخاطبة شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، لعدم قيام بعض المنشئات الطبية فصل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات العادية، وعدم وجود تعاقد رسمي مع مديرية الشؤون الصحية للتخلص الآمن من تلك النفايات.



وأكدت صلاح، استمرار تكثيف هذه الحملات الدورية بكافة مراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة أو تضر بالبيئة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وشارك في الحملة كل من، الدكتورة أسماء فاروق، مديرة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة أميرة فخرالدين، إدارة العلاج الحر بإدارة قنا الصحية، وعبيد حسن، مسؤول المخلفات الطبية بمديرية الشؤون الصحية.





