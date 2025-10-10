جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

أعلنت لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 منحت لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يضغط علنا من أجل نفسه كمتلقي جدير، إلا أن ماتشادو، البالغة من العمر 58 عاما، حصلت على الجائزة "لعملها الدؤوب لتعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".

تم ترشيح 338 مرشحا لجائزة هذا العام، بما في ذلك 244 فردا و94 منظمة.

منحت جائزة نوبل للسلام في العام الماضي لمجموعة نيهون هيدانكيو، وهي حركة شعبية من الناجين من القصف الذري الياباني، "لجهودها لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ولإثبات من خلال شهادة الشهود أنه يجب عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى".

بين عامي 1901 و2024، تم منح جائزة نوبل للسلام 105 مرات إلى 142 فائزا، بما في ذلك 111 فردا و31 منظمة.

حصلت ما مجموعه 28 منظمة فردية على جائزة نوبل للسلام، حيث حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإيماءة ثلاث مرات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرتين.

ينظر إلى جوائز نوبل، التي أنشئت وفقا لإرادة المخترع السويدي ألفريد نوبل ومنحت لأول مرة في عام 1901، على أنها من أرقى الأوسمة في العالم.

يتم تقديمها سنويا في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام، مع إضافة جائزة الاقتصاد لاحقا في عام 1969 من قبل البنك المركزي السويدي.

نعرض لكم فيما يلي مجموعة صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو السياسية والإنسانية..