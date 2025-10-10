قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الديسك.. أسباب وأعراض الانزلاق الغضروفي والوقاية منه

الانزلاق الغضروفي
الانزلاق الغضروفي
هاجر هانئ

يحدث الانزلاق الغضروفي أو ما يطلق عليه الديسك عندما يدفع المركز الناعم الشبيه بالهلام للقرص في العمود الفقري ضد حلقته الخارجية ويتسرب منها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم والخدر والضعف في رقبتك أو ظهرك أو ساقيك. عادة ما تلتئم الأقراص المنفتقة من تلقاء نفسها في غضون أربعة إلى ستة أسابيع. إذا استمرت الأعراض، راجع مقدم الرعاية الصحية.

أعراض الانزلاق الغضروفي

تحدث معظم حالات الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا في الرقبة، تعتمد الأعراض على مكان جلوس القرص وما إذا كان القرص يضغط على العصب. غالبا ما الانزلاق الغضروفي على جانب واحد من الجسم.

  • ألم في الذراع أو الساق. إذا كان الديسك في أسفل ظهرك، فستشعر عادة بألم في أسفل الظهر والأرداف والفخذ والعجل. قد يكون لديك ألم في جزء من قدمك أيضا.
    بالنسبة للديسك في رقبتك، ستشعر عادة بأكبر قدر من الألم في كتفك وذراعك. قد يتساقط هذا الألم في ذراعك أو ساقك عندما تسعل أو تعطس أو تنتقل إلى أوضاع معينة. غالبا ما يوصف الألم بأنه حاد أو حارق.
  • خدر أو وخز. غالبا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من فتق الأقراص من خدر أو وخز مشع في جزء الجسم الذي تخدمه الأعصاب المصابة.
  • ضعف. تميل العضلات التي تخدمها الأعصاب المصابة إلى الضعف. يمكن أن يتسبب هذا في تعثرك أو التأثير على قدرتك على رفع الأشياء أو حملها.

يمكن أن يكون لديك انزلاق غضروفي دون أعراض. قد لا تعرف أنك تملكها ما لم تظهر على صورة العمود الفقري.

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟


 

أسباب الانزلاق الغضروفي

غالبا ما يكون الديسك او الانزلاق الغضروفي نتيجة للبلى التدريجي المرتبط بالشيخوخة يسمى انحطاط القرص. مع تقدم الأشخاص في العمر، تصبح الأقراص أقل مرونة وأكثر عرضة للتمزق  حتى مع إجهاد بسيط أو الالتواء.

لا يستطيع معظم الأشخاص تحديد سبب فتق القرص لديهم. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي استخدام عضلات الظهر بدلا من عضلات الساق والفخذ لرفع الأشياء الثقيلة إلى فتق القرص. يمكن أن يتسبب الالتواء والدوران أثناء الرفع أيضا في فتق القرص. نادرا ما يكون الحدث الصادم مثل السقوط أو ضربة في الظهر هو السبب.
 

الوقاية

للمساعدة في منع الانزلاق الغضروفي، قم بما يلي:

  • تمرين. تقوية عضلات الجذع تثبت وتدعم العمود الفقري.
  • حافظ على وضعية جيدة. هذا يقلل من الضغط على عمودك الفقري والأقراص. حافظ على ظهرك مستقيما ومحاذاة، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة. ارفع الأشياء الثقيلة بشكل صحيح، مما يجعل ساقيك - وليس ظهرك - تقوم بمعظم العمل.
  • حافظ على وزن صحي. يضع الوزن الزائد المزيد من الضغط على العمود الفقري والديسك، مما يجعلها أكثر عرضة للفتق.
  • أقلع عن التدخين. تجنب استخدام أي منتجات تبغ.


 

المصدر: mayoclinc

